Društvo

RHMZ UPOZORAVA NA OPASNU POJAVU: Evo kakvo vreme nas očekuje danas i šta nam donose dani vikenda

Д.К.

06. 11. 2026. u 07:06

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VREME će danas na severu i istoku Srbije biti pretežno sunčano, pre podne u Timočkoj Krajini uz malu ili umerenu oblačnost.

РХМЗ УПОЗОРАВА НА ОПАСНУ ПОЈАВУ: Ево какво време нас очекује данас и шта нам доносе дани викенда

Foto: Unsplash/Patrick Langwallner

U ostalim predelima pre podne oblačno, ponegde sa jutarnjom maglom, posle podne razvedravanje. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 9 do 14 °S.

Za vikend i u ponedeljak ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2m visine, dok se porast dnevne temperature očekuje početkom sledeće sedmice.

Prvog dana vikenda očekuje nas prohladno i mrazovito jutro. Ujutru će biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, dok se ponegde očekuje i slab mraz na 2 metra visine. Lokalno će doći do pojave niske oblačnosti i guste magle koja se u pojedinim kotlinama i rečnim dolinama može zadržati i tokom prepodnevnih sati.

Zbog guste magle i znatno smanjene vidljivosti, na mapi meteoalarma aktiviran je "žuti" stepen upozorenja za određene regione.

Drugog dana vikenda, u nedelju, nastavljaju se slične vremenske prilike. Jutro u nedelju biće hladno, mestimično sa slabim mrazom i lokalnom pojavom magle ili niske oblačnosti koja se ponegde može zadržati i pre podne.

U ponedeljak tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a u utorak i sredu očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom.

Krajem perioda duvaće jak, u košavskom području ponegde i olujni, južni i jugoistočni vetar.

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