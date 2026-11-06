Društvo

"DANAŠNJI DAN MI TRAJE 30 SATI" Mitrović iz SAD: U planu tri važna sastanka, pomenuo dronove i genetski inženjering (VIDEO)

Д.К.

06. 11. 2026. u 08:30

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ŽELjKO Mitrović, vlasnik Pink Media Grup oglasio se na društvenoj mreži Instgaram video iz SAD gde je otputovao kako bi posetio privatnu rezidenciju Donalda Trampa u Mar-a-Lagu, te održao brojen i važne susrete i u drugim gradovima.

ДАНАШЊИ ДАН МИ ТРАЈЕ 30 САТИ Митровић из САД: У плану три важна састанка, поменуо дронове и генетски инжењеринг (ВИДЕО)

Foto: Printskrin zeljkomitrovic

- Ima neke vajde od ove vremenske razlike, imeđu Amerike i Srbije, današnji dan mi traje 30 sati, još su piloti preko Atlantika dali gas pa sam od Londona do Majamija leteo manje od 8 sati! Evo sad sa aerodroma žurim u Palm Beič pa onda u Mar A Lago, u Trampovu rezidenciju gde pored konferencije CPAC imam tri veoma važna sastanka oko osnivanja zajednickog Američko-Britansko-Srpskog projekta u oblasti mikromolekularne biologije i genetskog inženjeringa, ali i veĆ započete izgradnje fabrike dronova u Severnoj Karolini, zajedno sa partnerom Raven Advisory! - naveo je Mitrović u opisu objave.

Opširnije u videu koji sledi:

BONUS VIDEO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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