"DANAŠNJI DAN MI TRAJE 30 SATI" Mitrović iz SAD: U planu tri važna sastanka, pomenuo dronove i genetski inženjering (VIDEO)

ŽELjKO Mitrović, vlasnik Pink Media Grup oglasio se na društvenoj mreži Instgaram video iz SAD gde je otputovao kako bi posetio privatnu rezidenciju Donalda Trampa u Mar-a-Lagu, te održao brojen i važne susrete i u drugim gradovima.

Foto: Printskrin zeljkomitrovic

- Ima neke vajde od ove vremenske razlike, imeđu Amerike i Srbije, današnji dan mi traje 30 sati, još su piloti preko Atlantika dali gas pa sam od Londona do Majamija leteo manje od 8 sati! Evo sad sa aerodroma žurim u Palm Beič pa onda u Mar A Lago, u Trampovu rezidenciju gde pored konferencije CPAC imam tri veoma važna sastanka oko osnivanja zajednickog Američko-Britansko-Srpskog projekta u oblasti mikromolekularne biologije i genetskog inženjeringa, ali i veĆ započete izgradnje fabrike dronova u Severnoj Karolini, zajedno sa partnerom Raven Advisory! - naveo je Mitrović u opisu objave.

Opširnije u videu koji sledi:

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