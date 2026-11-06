KAKVO NAS VREME OČEKUJE DO KRAJA GODINE: RHMZ objavio dugoročnu prognozu
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio prognozu do kraja godine.
Kakav nas novembar čeka
Novembar će biti topao i prosečno kišan.
- U Srbiji se očekuje topao novembar sa srednjom temperaturom vazduha oko jedan stepen iznad višegodišnjeg proseka, u intervalu od šest do devet stepeni. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za novembar u inervalu od 11 do 14 u nižim predelima, u planinskim predelima od pet do deset, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od dva do šest, a na planinama od -1 do dva stepena - navodi RHMZ i dodaje:
- Broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule očekuje se do četiri do 10 u nižim delovima Srbije, a na planinama do 18 dana. Tokom novembra se prognozira količina padavina oko višegodišnjeg proseka u većem delu Srbije. Očekuje se novembarska količina padavina u nižim predelima od 40 do 70 mm, a na planinama do 80 mm.Broj dana sa padavinama se očekuje u intervalu od 9 do 12 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.
Vremenska prognoza za decembar
I poslednji mesec u godini će biti topao i prosečno kišan.
- U većem delu Srbije se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha do tri stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od dva do pet u nižim krajevima, a na planinama od -2 do jedan stepen. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od pet do devet u nižim predelima, u planinskim predelima od jedan do četiri, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od -1 do tri, a na planinama od -4 do -2 - navode iz RHMZ-a.
Ledeni dani
Očekuje se broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule u intervalu od 12 do 18 u nižim delovima Srbije, a u brdsko-planinskim krajevima do 25. Prognozira se broj ledenih dana sa maksimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni do dva u nižim predelima, a na planinama do 10 dana. Tokom decembra se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u nižim predelima u intervalu od 45 do 70 mm, a na planinama do 90 mm. Očekuje se u decembru broj dana sa padavinama u nižim predelima u intervalu od 11 do 16 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 19 dana.
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