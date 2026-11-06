Društvo

DOBRE VESTI! Nađen dečak koji je nestao u Smederevskoj Palanci

В.Н.

06. 11. 2026. u 07:44

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Desetogodišnji dečak koji je juče, 5. novembra, nestao u Smederevskoj Palanci pronađen je.

ДОБРЕ ВЕСТИ! Нађен дечак који је нестао у Смедеревској Паланци

Foto: MUP Srbije

Dečak je nađen u Beogradu na Železničkoj stanici Prokop, saopštio je MUP RS.

Dečak je pronađen nepovređen i po procedurama biće vraćen roditeljima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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