ZABRANJENE POSETE PACIJENTIMA NA VMA: Evo i zbog čega

VOJNOMEDICINSKA akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija.

- U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji - navodi se na sajtu VMA.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući.

