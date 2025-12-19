Društvo

ZABRANJENE POSETE PACIJENTIMA NA VMA: Evo i zbog čega

Ana Đokić

19. 12. 2025. u 13:26

VOJNOMEDICINSKA akademija (VMA) saopštila je danas da su do daljeg zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u toj zdravstvenoj ustanovi, u cilju, kako su naveli, sprečavanja širenja respiratornih infekcija.

ЗАБРАЊЕНЕ ПОСЕТЕ ПАЦИЈЕНТИМА НА ВМА: Ево и због чега

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

- U cilju sprečavanja širenja respiratornih infekcija, do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u Vojnomedicinskoj akademiji - navodi se na sajtu VMA.

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je juče da je na teritoriji Srbije od 8. do 14. decembra zabeleženo ukupno 11.810 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Zabeležena stopa je viša za 36,3 odsto u odnosu na prethodnu nedelju, a za 75,6 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, srednji intenzitet kliničke aktivnosti gripa, dok je trend incidencije rastući.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

DR NOVOSTI: Sve o HPV infekcijama

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu