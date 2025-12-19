LIDERI U BRISELU SE "SLOŽILI", OGLASIO SE ZELENSKI: "Hvala Evropi, Ukrajina je dobila garanciju..."
VAŽNO je da ruska imovina ostala zamrznuta i da je Ukrajina dobila garanciju finansijske sigurnosti za naredne godine, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
"Zahvaljujem svim liderima Evropske unije na odluci Evropskog saveta da pruži finansijsku podršku Ukrajini, od 90 milijardi evra u periodu 2026-2027. To je značajna podrška koja zaista jača našu otpornost", naveo je Zelenski na Telegramu.
On je zahvalio na rezultatu i jedinstvu koje štiti budućnost evropskog kontinenta, prenosi Ukrinform.
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta naglasio je da će Ukrajina vratiti zajam koji je obezbedila Evropska unija tek nakon što Rusija plati reparacije.
Čelnici država članica EU-a dogovorili su se rano jutros da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi eura za sledeće dve godine, za koje će garantovati evropski budžet, bez korišćenja ruske zamrznute imovine.
U zaključcima Samita, lideri su se složili da će Mađarska, Slovačka i Češka biti izuzete od bilo kakve obaveze vezane za zajam putem mehanizma "pojačane saradnje".
"Bilo kakva mobilizacija sredstava budžeta Evropske unije kao garancija za ovaj zajam neće uticati na finansijske obaveze Češke, Mađarske i Slovačke", navedeno je u saopštenju, koje je odobrilo svih 27 zemalja.
(Tanjug)
