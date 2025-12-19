MALI SA KAVELAŠVILIJEM: Čast mi je što je i Gruzija potvrdila učešće na izložbi Ekspo
MINISTAR finansija Siniša Mali sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem obišao je Beograd na vodi.
- Danas sam sa predsednikom Kavelašvilijem obišao Beograd na vodi koji je simbol napretka naše Srbije. Drago mi je što sam imao priliku da poštovanog prijatelja upoznam sa projektom koji je promenio lice Beograda i Srbije, ali i sa ostalim projektima na kojima predano radimo poput Ekspa. Ekspo predstavlja motor razvoja Srbije i čast mi je što je i Gruzija potvrdila učešće na izložbi koja će se 2027. održati u Beogradu.
Sa dragim gostom razgovarao sam i o snažnijem povezivanju dve zemlje i produbljivanju odnosa, kao i o konkretizaciji ekonomske saradnje. Složili smo se da su potencijali za unapređenje saradnje veliki.
Srbija i Gruzija imaju bliske odnose, dva naroda imaju mnogo toga zajedničkog, ali na tome treba više raditi u budućnosti. Unapređenju saradnju svakako će doprineti i uvođenje direktnih letova kompanije Er Srbije između Beograda i Tbilisija od 15. juna ove godine.
Raduje me i to što je dogovoreno da se 22. decembra održi sastanak mešovitog komiteta dve zemlje koji će pokrenuti razgovor o uspostavljanju i zaključenju ugovora o slobodnoj trgovini. To je samo početak. Nastavićemo da gradimo zajedničke veze i radimo na unapređenju saradnju na svim poljima - objavio je ministar na svom Instagram nalogu.
