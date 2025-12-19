OD SUTRA ZNATNO HLADNIJE, POZNATO KAD NAS OČEKUJE SNEG: RHMZ objavio prognozu za narednih pet dana

DO kraja dana pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost i slab južni i jugoistočni vetar, prema poslednjoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto: Anđela Stevanović

Najviša temperatura od 8 do 14 °S. Uveče i tokom noći u nižim predelima ponovo se očekuju niska oblačnost i magla.

Prognoza za subotu

U subotu ujutro i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, naročito na visokim planinama. Vetar u većem delu slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 5 °S, najviša od 5 do 10 °S, u mestima sa dužim zadržavanjem magle hladnije, oko 2 °S.

Uveče i tokom noći u većini krajeva niska oblačnost i magla.

Prognoza za nedelju i ponedeljak

U nedelju i ponedeljak u većem delu oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sa sipećom kišom, dok se periodi sunčanog vremena očekuju samo na visokim planinama južne Srbije.

Prognoza za utorak

U utorak magla i niska oblačnost očekuju se uglavnom u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama jugozapadne i južne Srbije.

Prognoza za sredu

U sredu naoblačenje s kišom zahvatiće ujutro jugozapadne, a zatim i ostale krajeve, na planinama će kratkotrajno padati i sneg, dok će od četvrtka padavine biti ređa pojava, a temperatura u manjem padu.

Sledeće sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni vetar.

