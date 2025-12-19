PONOVO U ULOZI DEDA MRAZA! Željko Mitrović je porodici Jovanović prvo obezbedio novi dom, a sada je mališanima ulepšao praznike!

Srce veće od svih! Željko Mitrović izgradio dom za četvoro dece bez roditelja, a sada im je poslao i poklone.

Foto: Printscreen/Youtube

Stanojka, Željana, Mileta i Milica – četvoro mališana koji su prerano ostali bez oca, a potom i bez majke – jedini spas pronašli su u već starim i nemoćnim baki i deki, koji su preuzeli brigu o njima.

Život u trošnoj kući, bez grejanja i osnovnih uslova, briga i strepnja činili su svakodnevicu ove porodice. Onda se letos dogodio susret koji je promenio sve – vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, obišao je Jovanoviće i dodelio im milion dinara – prvu nadu da život može da bude bolji i lepši.

Da im novogodišnja atmosfera bude još lepša, i ovoga puta se pobrinuo Željko Mitrović, koji im je poslao novogodišnje paketiće.

Foto: Printscreen/Youtube

„Završili smo još jedan humanitarni pohod, to je još jedna porodica koju je zadesila zla sudbina, porodica gde baka i deka brinu o četvoro dece kojima je otac preminuo u 48. godini, a majka ih je tada ostavila. Mala Milica je tada imala samo 8 meseci. Oni su i dalje mali – 5, 7, 9 i 10 godina, Milica, Mileta, Željana i Stanojka. Baba i deda imaju 70 i 73 godine i oni brinu o njima. Otišli smo da vidimo da li možemo da im pomognemo i zatekli ih u jednoj kuhinji, tu su bili kreveti koji su više ličili na strunjače na kojima su svi spavali. Tada smo odneli novac da kupe plac i ostavili svešteniku, ako se sećate, novac za potrepštine za njihov život i počeli sa gradnjom. Moram da se zahvalim Branku Babiću koji je takođe pomogao da sagradimo kuću i da je opremimo kompletno. Akcija je uspešno završena i ja mislim da će sada koliko-toliko imati pristojniji život“ - rekao je Željko Mitrović.

Foto: Printscreen/Youtube

Brigu i suze na dečjim licima zamenili su osmesi i radost. Strah i neizvesnost koje su baka i deka svakodnevno osećali preko noći su prerasli u mir i zahvalnost. Dečica konačno imaju tople dečje sobe, udobne krevete, funkcionalno kupatilo i moderan dom. Iako su prerano odrasli, nisu ostali zaboravljeni. Kada su najviše izgubili, dobili su dokaz da još ima ljudi koji veruju u humanost. Ovi gestovi za nekoga znače – ceo svet.

Foto: Printscreen/Youtube

Mitrović je najavio da će 1. februara otvoriti, posle dugo najavljivanja, fondaciju „Sveti Žeks“, ističući da se i do sada bavio humanitarnim radom, ali da sada želi još intenzivnije da se posveti pomoći deci i porodicama u nevolji, sa ciljem da kroz rad fondacije doprinese njihovoj sigurnosti, podršci i većem osećaju sreće.

Foto: Printscreen/Youtube