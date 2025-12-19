SKANDALČINA: Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik, nazvao predstavnike nacionalnih manjina "ljudima sa ulice"! (VIDEO)

SKANDAL u programu uživo, kakav se pamti!

Foto: Printscreen

Naime, Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nazvao je predstavnike nacionalnih manjina "ljudima sa ulice".

- Tražili smo da se primeni zakon, sa ulica su doveli ljude da bi izgurali svog kandidata - naveo je Šabić prilikom odgovaranja na novinarsko pitanje.

Naime, u pitanju su predstavnici sledećih nacionalnih saveta:

1.Rumunski nacionalni savet

2. Grčki nacionalni savet

3. ⁠Romski nacionalni savet

4. ⁠Bunjevački nacionalni savet

5. ⁠Slovački nacionalni savet

6. ⁠Makedonski nacionalni savet

7. ⁠Hrvatski nacionalni savet

8. Slovenački nacionalni savet

9. ⁠Poljski nacionalni savet

Pogledajte priloženi snimak: