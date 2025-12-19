SKANDALČINA: Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik, nazvao predstavnike nacionalnih manjina "ljudima sa ulice"! (VIDEO)
SKANDAL u programu uživo, kakav se pamti!
Naime, Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nazvao je predstavnike nacionalnih manjina "ljudima sa ulice".
- Tražili smo da se primeni zakon, sa ulica su doveli ljude da bi izgurali svog kandidata - naveo je Šabić prilikom odgovaranja na novinarsko pitanje.
Naime, u pitanju su predstavnici sledećih nacionalnih saveta:
1.Rumunski nacionalni savet
2. Grčki nacionalni savet
3. Romski nacionalni savet
4. Bunjevački nacionalni savet
5. Slovački nacionalni savet
6. Makedonski nacionalni savet
7. Hrvatski nacionalni savet
8. Slovenački nacionalni savet
9. Poljski nacionalni savet
Pogledajte priloženi snimak:
Preporučujemo
MALI SA KAVELAŠVILIJEM: Čast mi je što je i Gruzija potvrdila učešće na izložbi Ekspo
19. 12. 2025. u 14:08
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)