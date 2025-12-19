Politika

SKANDALČINA: Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik, nazvao predstavnike nacionalnih manjina "ljudima sa ulice"! (VIDEO)

В.Н.

19. 12. 2025. u 12:48

SKANDAL u programu uživo, kakav se pamti!

СКАНДАЛЧИНА: Родољуб Шабић, некадашњи повереник, назвао представнике националних мањина људима са улице! (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Naime, Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, nazvao je predstavnike nacionalnih manjina "ljudima sa ulice".

- Tražili smo da se primeni zakon, sa ulica su doveli ljude da bi izgurali svog kandidata - naveo je Šabić prilikom odgovaranja na novinarsko pitanje. 

Naime, u pitanju su predstavnici sledećih nacionalnih saveta: 

1.Rumunski nacionalni savet 
2. Grčki nacionalni savet
3. ⁠Romski nacionalni savet 
4. ⁠Bunjevački nacionalni savet 
5. ⁠Slovački nacionalni savet 
6. ⁠Makedonski nacionalni savet 
7. ⁠Hrvatski nacionalni savet 
8. Slovenački nacionalni savet 
9. ⁠Poljski nacionalni savet

Pogledajte priloženi snimak:

