Fudbal

PARTIZAN SLAVI JESENJU TITULU! Nenad Stojaković pred poslednji meč u 2026. godini

Новости онлине

19. 12. 2025. u 12:50

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je pred poslednju utakmicu jesenjeg dela sezone protiv IMT-a da je veoma prijatno raditi u atmosferi kad si prvi na tabeli.

ПАРТИЗАН СЛАВИ ЈЕСЕЊУ ТИТУЛУ! Ненад Стојаковић пред последњи меч у 2026. години

FOTO: FK Partizan

Partizan u meču 20. kola Superlige Srbije, poslednje utakmice u 2025. godini, gostuje u Loznici IMT-u u subotu od 18 časova.

"Na početku da čestitam praznik Svetog Nikolu, dosta ljudi slavi i zahvalio bih navijačima Partizana na prošlonedeljnoj poseti. Na krilima njihovog navijanja došli smo do značajne pobede, nosili su nas tokom cele utakmice i hvala im mnogo na tome. Bez njih ništa. Eto, na inicijativu igrača klub je odlučio da ih nagradi i da kupi određeni broj karata i da imamo podršku i u Loznici", rekao je Stojaković na početku konferencije za medije.

Stojaković je sa mnogo poštovanja pričao o narednom rivalu i kolegi Zoranu Vasiljeviću.

"Što se tiče ekipe IMT, onako, oni su neka sinergija mladih i iskusnijih igrača, imaju kvalitetnog trenera, stari je lisac, dobro se poznajemo. Zna od svojih ekipa šta želi i kako želi da igraju. Bavili smo se nama, bavili smo se njima. Još jednu nedelju više imali smo za rad, naravno, ono što je važno reći, veoma je prijatno raditi u atmosferi kada si prvi na tabeli", dodao je Stojaković.

Trener "crno-belih" je rekao da će Jovan Milošević uprkos povredi ruke biti u konkurenciji za meč i istakao na kraju da Aranđel Stojković u odsustvu Marija Jurčevića radi odličan posao na poziciji levog beka.

Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLJEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu

THE DORCOL RESIDENCE PREDSTAVLjEN NA DOGAĐAJU GODINE: Novi standard luksuznog stanovanja u Beogradu