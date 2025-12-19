TUGA U NEMAČKOJ! Preminuo legendarni defanzivac Bajerna rođen u Vojvodini

Legendarni defanzivac Bajerna Peter Kuferšmit preminuo je u 83. godini, saopštio je danas klub iz Minhena.

FOTO: Profimedia

Kuferšmit, rođen na teritoriji današnje Srbije 1942. godine, u mestu Bački Gračac (ranije Filipovo), ali je sa tri godine sa roditeljima otišao za Nemačku, tačnije u Minhen.

Tamo je i počeo da se bavi fudbalom u Bajernu, a od 1960. do 1971. godine odigrao je 283 utakmice za Bajern u svim takmičenjima, u kojima je dao devet golova. Sa Bajernom je osvojio jednu titulu prvaka Nemačke i tri Kupa.