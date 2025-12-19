Fudbal

TUGA U NEMAČKOJ! Preminuo legendarni defanzivac Bajerna rođen u Vojvodini

Новости онлине

19. 12. 2025. u 14:32

Legendarni defanzivac Bajerna Peter Kuferšmit preminuo je u 83. godini, saopštio je danas klub iz Minhena.

ТУГА У НЕМАЧКОЈ! Преминуо легендарни дефанзивац Бајерна рођен у Војводини

FOTO: Profimedia

Kuferšmit, rođen na teritoriji današnje Srbije 1942. godine, u mestu Bački Gračac (ranije Filipovo), ali je sa tri godine sa roditeljima otišao za Nemačku, tačnije u Minhen.

Tamo je i počeo da se bavi fudbalom u Bajernu, a od 1960. do 1971. godine odigrao je 283 utakmice za Bajern u svim takmičenjima, u kojima je dao devet golova. Sa Bajernom je osvojio jednu titulu prvaka Nemačke i tri Kupa.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete