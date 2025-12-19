Fudbal

GOTOVO JE! Nenad Lalatović napušta klub

19. 12. 2025. u 12:05

Nenad Lalatović će voditi Mladost iz Lučana poslenji put na utakmici protiv Crvene zvezde u subotu.

FOTO: M. Vukadinović

On je drugi mandat odlučio da završi sada pošto su mu stigle nove ponude iz inostranstva.

– Kada sam preuzeo ekipu dogovor je bio da odradim prvi deo sezone. Uspeli smo da ispunimo ciljeve, a posebno u prvom mandatu prošle sezone, kada smo upisali šest pobeda iz sedam utakmica. Sada će svako na svoju stranu, istakao je Lalatović za MaxBet Sport. 

Lalatović je već radio van Srbije u dva navrata – prvi put u Saudisjkoj Arabiji, a drugi put u Ukrajini.

