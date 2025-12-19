NOVA PROCEDURA OTVARANJA BOLOVANJA: Ovako će sve funkcionisati od 1. januara

SAVETNIK ministra zdravlja za digitalizaciju Nikola Radoman izjavio je danas da od 1. januara e-bolovanje postaje praksa u svim domovima zdravlja u Srbiji i da je trenutno u sistem uključeno 105, od ukupno 158 domova zdravlja.

V.N.

Prema rečima Radomana, priprema se i uvođenje e-kartona koji će olakšati pristup medicinskoj dokumentaciji i dodaje da je sistem u velikoj meri već zaživeo i pokazuje konkretne rezultate u praksi.

- Pilot projekat e-bolovanja započet je u četiri beogradska doma zdravlja, a trenutno je u sistem uključeno 105 od ukupno 158 domova zdravlja širom Srbije - rekao je Radoman za RTS.

Od 1. januara, u skladu sa novim zakonom, svi će slati elektronsko bolovanje, odnosno potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad i doznake direktno poslodavcu, najavljuje Radoman.

Ističe da je elektronskim bolovanjem već obuhvaćen ceo Beograd, kao i delovi Vojvodine, centralne i južne Srbije.

- Do sada je napisano 61.000 bolovanja, više od 2.300 lekara radi u sistemu, a više od 5.000 bolovanja je poslato na lekarsku komisiju - kaže Radoman.

Prema njegovim rečima, dosadašnja statistika pokazuje da je sistem intenzivno korišćen.

Kako navodi Radoman, jedna od najčešćih nedoumica građana bila je da li će uvođenje e-bolovanja dodatno opteretiti lekare administracijom i dodao da je efekat upravo suprotan.

- Naprotiv, ovo lekarima treba da olakša svakodnevni rad i upravo to - da im oslobodi vreme tokom kojeg su se bavili administrativnim poslovima, da se bave lečenjem pacijenata i prevencijom - ističe Radoman.

Kako objašnjava, lekar više ne mora da prati rok trajanja bolovanja, jer sistem to automatski određuje na osnovu unete dijagnoze i preporuka.

Takođe, objašnjava da kada istekne 30 dana i bolovanje pređe u nadležnost Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kompletna dokumentacija pacijenta se elektronski prosleđuje komisiji.

- Pacijent ne mora da se pojavljuje na komisiji, on dobija informaciju kada je odluka komisije doneta, da se javi svom izabranom lekaru - kaže Radoman.

Savetnik ministra zdravlja za digitalizaciju dodaje da sistem omogućava i automatsko zatvaranje bolovanja, ukoliko se pacijent oseća bolje i želi da se vrati na posao, bez dodatnog odlaska kod lekara.

- Bolovanje će se samo zatvoriti i automatski će se kreirati doznake i poslati poslodavcu - objašnjava Radoman.

Paralelno sa uvođenjem elektronskog bolovanja, Ministarstvo zdravlja priprema i punu primenu elektronskog zdravstvenog kartona od 1. januara.

- E-karton je sada već pušten. Svi podaci gde su se građani kretali - kod izabranog lekara, specijaliste, bilo gde - mogu da se vide preko portala e-Zdravlje. Imaju uvid i građani i njihov izabrani lekar - navodi Radoman.

Cilj je da specijalisti u bolnicama i kliničkim centrima imaju potpun uvid u medicinsku dokumentaciju pacijenta.

- Kada odete kod specijaliste, on će imati kompletnu terapiju, kompletnu dokumentaciju, otpusnu listu, poslednju radiološku sliku, podatke o alergijama - bilo koju zdravstvenu informaciju koja je potrebna da bi doneo odluku o vašem lečenju - kaže Radoman.

Radoman navodi da će elektronski zdravstveni karton obuhvatiti podatke od uvođenja prvih informacionih sistema u zdravstvu.

- Mogu da kažem da će podaci postojati od negde 2009. godine, kada je prvi informacioni sistem krenuo sa radom po zdravstvenim ustanovama - ističe savetnik .

Dodaje da je medicinska dokumentacija nastala pre toga uglavnom ostala u papirnom obliku.

- Neće više morati da nose svu dokumentaciju - svi nalazi i izveštaji biće dostupni lekarima u sistemu - zaključuje Radoman.

(Tanjug)