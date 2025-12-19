Politika

"TAJ ČOVEK VAM JE POMOGAO DA POBEDITE, A SAD VAM JE TRN U OKU" Ana Brnabić odgovorila Pejoviću na prozivke

В. Н.

19. 12. 2025. u 12:54

PREDSEDNICA Skupštine Ana Brnabić brutalno odgovorila generalnom sekretaru Pokreta Evropa sad Borisu Pejoviću na prozivke na društvenoj mreži "iks".

Foto Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Naime, Boris Pejović je prvobitno naveo da su kotorski klanovi ("škaljarski i kavački") nastali za vreme vladavine Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, što je Ana Brnabić osporila.

Nakon toga, Boris je izneo nekoliko svojih stavova prema predsednici Skupšine Srbije, od kojih je jedan:

- Ako već pokazuje brigu o vladavini prava, očekujem od predsednice Brnabić da se založi za isporučenje Svetozara Marovića, koji je priznao da je član org. kriminalne grupe.

Ana Brnabić mu je na taj zahtev oštro odgovorila:

- E, svakakve sam prevarante sretala u politici, ali ovakve nisam. Svetozar Marović vam je trn u oku?? Da ne pominjemo da vam je taj čovek pomogao da pobedite na izborima - tu već ulazimo u oblast morala, a vidim da vam to nije blizak pojam. Hajde da probam da vam objasnim plastičnije: govorite o izručenju jednog čoveka i to nam prebacujete, vi koji ste nama pokušali da oduzmete 14% teritorije svojim priznanjem tzv "Republike Kosovo"? Nismo mi vama uzeli ni Ulcinj, ni Pljevlja, nego ste vi pogazili međunarodno pravo, Povelju UN, ali i osnovno poštovanje prema Srbiji i priznali lažnu državu, otimajući nam po teritoriji značajan, a u srcu najznačajniji, deo naše zemlje. Nisu to uradile, ako govorimo o EU, ni Španija, ni Kipar, ni Rumunija, ni Slovačka, ni Grčka, ali Crna Gora jeste. Čojstvo kao takvo... A i vladavina prava, posebno međunarodnog...

