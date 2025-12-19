BJELICA SA PORODICOM ZA DLAKU IZBEGAO NESREĆU Oglasilo se tužilaštvo: Utvrđuje se ko je odgovoran za propadanje auta u lift

NAKON incidenta, evakuacija porodice Milka Bjelice izvršena je preko krova automobila, a najpre su izvučena deca, pa potom i odrasli.

Dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je policiji vršenje uviđaja, kao i preduzmanja svih radnji u cilju utvrđivanja uzroka incidenta povodom propadanja automobila proslavljenog košarkaša Milka Bjelice u auto liftu u Sazonovoj ulici na Vračaru.

- Povodom propadanja automobila u auto liftu u Sazonovoj ulici na Vračaru, dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naložio je policiji vršenje uviđaja, kao i preduzmanja svih radnji u cilju utvrđivanja uzroka incidenta - navode u saopštenju i dodaju:

- Nakon što se utvrde okolnosti kritičnog događaja, tužilaštvo će doneti odluku da li je i ko odgovoran i da li se u radnjama nekog lica stiču obeležja krivičnig dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Podsetimo, do incidenta je došlo kada je otkazao pneumatski sistem lifta, nakon čega je platforma počela naglo da tone, a luksuzni automobil marke audi ostao je zaglavljen između spratova.

Zajedno sa Bjelicom, u vozilu je u tom momentu bila i njegova supruga kao i dvoje maloletne dece, a nesreća je očigledno za dlaku izbegnuta, s obzirom na ozbiljnost situacije u kojoj su se našli.

Scene su bile jezive, porodica je ostala zarobljena u vozilu, a vrata nisu mogla da se otvore.

Na svu sreću niko nije bio povređen.

