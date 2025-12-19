"SRPSKI NAROD BIRA MIR, OPSTANAK, STABILNOST": Srpska lista objavila prvi predizborni spot za predstojeće izbore (VIDEO)
SRPSKA lista objavila je danas prvi predizborni spot za predstojeće vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, koji se održavaju 28. decembra 2025. godine.
U spotu, naši sunarodnici od Leposavića, preko Kosovske Mitrovice, Gračanice, Zubinog Potoka, Kosovskog Pomoravlja zajedno sa čelnicima Srpske liste i kandidatima za poslanike poručuju da na ovim izborima srpski narod bira mir, opstanak, stabilnost, bolje sutra, jedinstvo i budućnost!
Jedini garant za to jeste Srpska lista koja nastupa pod brojem 127.
