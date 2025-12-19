DA LI JOVAN MILOŠEVIĆ OSTAJE U PARTIZANU? Oglasili se iz Štutgarta o statusu srpskog reprezentativca
Bliži se kraj godine, a sa njim i istek pozajmice Jovana Miloševića u Partizanu.
Mladi napadač je stigao prošle godine na jednogodišnju pozajmicu iz Štutgarta, a klub iz Humske nema opciju otkupa i ne pita se mnogo oko budućnosti svog ponajboljeg igrača.
U Humskoj postoji želja da se saradnja produži, kao i spremnost samog fudbalera da ostane, ali konačna reč pripada nemačkom klubu. Iz Štutgarta je potvrđeno da su Miloševićeve igre pod budnim okom stručnog štaba i rukovodstva kluba.
- Njegov napredak je fantastičan i naravno da već neko vreme opširno razgovaramo o njemu u klubu. Veoma pažljivo pratimo njegov razvoj. Sada je zdrav i stabilan dok se ranije mučio sa povredama. Demonstrirao je sposobnost da postiže golove i pozitivno smo reagovali na to. Razgovaramo o njemu u klubu. Posebno sa direktorima Gentnerom i Volgemutom. Dogovaramo se i gledamo šta je najbolji korak za dalje - rekao je trener Štutgarta Sebastijan Henes.
U aktuelnoj konkurenciji u nemačkom timu, Milošević bi imao ulogu alternative Denizu Undavu, dok je Ermedin Demirović van terena zbog povrede, a na poziciji špica povremeno igra Tijago Tomas. Upravo zbog toga u Štutgartu razmatraju da li je povratak napadača u ovom trenutku najbolja opcija.
Interesovanje dodatno podgrevaju i procene da Miloševićeva tržišna vrednost trenutno iznosi između sedam i osam miliona evra, uz mogućnost da početna cena Štutgarta bude i viša, posebno imajući u vidu da je igrač doveden iz Vojvodine za 1.200.000 evra.
Partizan u ovoj situaciji nema realan prostor za pregovore o trajnom transferu i može da se nada isključivo produžetku pozajmice do kraja sezone, bez prava otkupa. Istovremeno, postoje i interesovanja drugih klubova iz jačih liga, što Štutgartu ostavlja više opcija.
Milošević je ove sezone u dresu Partizana postigao 16 golova i upisao četiri asistencije na 23 utakmice u svim takmičenjima, čime je postao najbolji igrač crno-belih u prvom delu sezone.
