MA, KAKAV MANČESTER SITI! Mareska demantovao da odlazi iz Čelsija

19. 12. 2025. u 13:12

Trener fudbalera Čelsija Enzo Mareska odbacio je danas spekulacije da bi mogao da nasledi Pepa Gvardiolu na klupi Mančester sitija, nazivajući ih "100 odsto spekulacijama".

FOTO: Tanjug/AP

Italijan, koji je ranije bio Gvardiolin pomoćnik u Sitiju, rekao je da ga glasine uopšte ne pogađaju i da je fokusiran isključivo na Čelsi.

"Prvo, imam ugovor ovde do 2029. godine i ponosan sam što sam u ovom klubu. Sve ovo su spekulacije", naveo je Maresca, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Čelsi, koji trenutno zauzima četvrto mesto u Premijer ligi, u subotu igra protiv Njukasla.

Maerska je takođe komentarisao tenzije koje su usledile nakon domaće pobede nad Evertonom (2:0), rekavši da su "mnogi ljudi" uzrokovali njegovih "najgorih 48 sati" u klubu. Ipak, naglasio je da je u kontaktu sa ključnim ljudima u klubu.

"Mi smo u istoj zgradi, razgovaramo o različitim stvarima, ali ne i o konferenciji za medije posle utakmice protiv Evertona", rekao je on.

Na pitanje da li planira da ostane u klubu naredne sezone, Mareska je odgovorio: "Apsolutno, da."

Takođe je pozvao navijače da nastave sa podrškom timu.

Pozitivna vest za Čelsi je da bi napadači Liam Delap (rame) i Estevao Vilijan (mišić) mogli da se vrate ranije nego što se očekivalo, već za utakmicu protiv Aston Vile 27. decembra.

