MA, KAKAV MANČESTER SITI! Mareska demantovao da odlazi iz Čelsija

Trener fudbalera Čelsija Enzo Mareska odbacio je danas spekulacije da bi mogao da nasledi Pepa Gvardiolu na klupi Mančester sitija, nazivajući ih "100 odsto spekulacijama".

FOTO: Tanjug/AP

Italijan, koji je ranije bio Gvardiolin pomoćnik u Sitiju, rekao je da ga glasine uopšte ne pogađaju i da je fokusiran isključivo na Čelsi.

"Prvo, imam ugovor ovde do 2029. godine i ponosan sam što sam u ovom klubu. Sve ovo su spekulacije", naveo je Maresca, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Čelsi, koji trenutno zauzima četvrto mesto u Premijer ligi, u subotu igra protiv Njukasla.

Maerska je takođe komentarisao tenzije koje su usledile nakon domaće pobede nad Evertonom (2:0), rekavši da su "mnogi ljudi" uzrokovali njegovih "najgorih 48 sati" u klubu. Ipak, naglasio je da je u kontaktu sa ključnim ljudima u klubu.

"Mi smo u istoj zgradi, razgovaramo o različitim stvarima, ali ne i o konferenciji za medije posle utakmice protiv Evertona", rekao je on.

Na pitanje da li planira da ostane u klubu naredne sezone, Mareska je odgovorio: "Apsolutno, da."

Takođe je pozvao navijače da nastave sa podrškom timu.

Pozitivna vest za Čelsi je da bi napadači Liam Delap (rame) i Estevao Vilijan (mišić) mogli da se vrate ranije nego što se očekivalo, već za utakmicu protiv Aston Vile 27. decembra.