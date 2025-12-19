„Gradska čistoća“ i u 2025. kontinuirano zapošljavala nove radnike
„GRADSKA čistoća“ je i u 2025. godini kontinuirano zapošljavala nove radnike.
Od početka godine, završno sa decembrom 2025. u „Čistoći“ je zaposleno radnika na neodređeno vreme.
To znači da je JKP „Gradska čistoća“ od početka 2025. bogatije za još novozaposlenih radnika, među kojima je vozača i komunalnih radnika.
Kako je i ove godine došlo do znatnog uvećanja redovnog obima posla, tako je i jedan od primarnih ciljeva poslovanja preduzeća bilo kontinuirano zapošljavanje pre svega radnika na terenu, komunalnih radnika i vozača koji su najjači stubovi održavanja higijene Beograda.
Pred novozaposlenim komunalnim radnicima i vozačima je težak i odgovoran posao održavanja higijene Beograda na najvišem nivou, upravo onako kako Beograđani i zaslužuju.
JKP „Gradska čistoća“ sada ukupno ima zaposlenih. Kako je obim posla iz dana u dan sve veći, a održavanje čistoće Beograda posao koji zahteva veliku posvećenost, trud i zalaganje, ne sumnjamo da će pojačanje koje je preduzeće dobilo i ove godine, opravdati poverenje.
