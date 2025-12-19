Beograd

„Gradska čistoća“ i u 2025. kontinuirano zapošljavala nove radnike

19. 12. 2025. u 15:00

„GRADSKA čistoća“ je i u 2025. godini kontinuirano zapošljavala nove radnike.

„Градска чистоћа“ и у 2025. континуирано запошљавала нове раднике

Foto: Gradska čistoća

Od početka godine,  završno sa decembrom 2025.  u „Čistoći“ je zaposleno radnika na neodređeno vreme.

To znači da je JKP „Gradska čistoća“  od početka 2025.  bogatije za još novozaposlenih radnika, među kojima je vozača i komunalnih radnika. 

Kako je i ove godine došlo do znatnog uvećanja redovnog obima posla, tako je i jedan od primarnih ciljeva poslovanja preduzeća bilo kontinuirano zapošljavanje pre svega radnika na terenu, komunalnih radnika i vozača koji su najjači stubovi održavanja higijene Beograda. 

Pred novozaposlenim komunalnim radnicima i vozačima je težak i odgovoran posao održavanja higijene Beograda na najvišem nivou, upravo onako kako Beograđani i zaslužuju. 

JKP „Gradska čistoća“ sada ukupno ima zaposlenih. Kako je obim posla iz dana u dan sve veći, a održavanje čistoće Beograda posao koji zahteva veliku posvećenost, trud i zalaganje, ne sumnjamo da će pojačanje koje je preduzeće dobilo i ove godine, opravdati poverenje. 

JEDAN OD PRIMARNIH CILjEVA POSLOVANjA PREDUZEĆA JE KONTINUIRANO ZAPOŠLjAVANjE PRE SVEGA RADNIKA NA TERENU, KOMUNALNIH RADNIKA I VOZAČA JER OD NjIH NAJVIŠE ZAVISI HIGIJENA BEOGRADA

