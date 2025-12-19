DOKAZ DA JE ŠABIĆ SLAGAO: Valić Nedeljković rekla da je proces izbora članova Saveta REM-a u skladu sa zakonom - danas podnela ostavku
NOVOIZABRANI članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM) Rodoljub Šabić, Mileva Malešević, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković danas su i zvanično podneli ostavke na te funkcije.
Tom prilikom Rodoljub Šabić, , nekadašnji poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, govorio je o navodnim "krađama i kriminalnim aktivnostima" prilikom izbora članova Saveta, ali dokaza naravno nema nigde.
Štaviše, možda najbolji dokaz da je Rodoljub Šabić lagao jeste izjava koju je jedna od članica Dubravka Valić Nedeljković dala u intervjuu za Radio Slobodna Evropa.
Naime, ona je u to intervjuu rekla je da je očekivala zastoj u izboru člana iz kategorije nacionalnih manjina:
"Oni su na zakonski način stopirali taj izbor, koji njima nije odgovarao. To, naprosto, zakon predviđa. Da li se to nama sviđa ili ne je druga stvar", navela je Valić Nedeljković.
Dakle, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Dubravka Valić Nedeljković jeste rekla da je proces izbora članova Saveta REM-a u skladu sa zakonom, a danas je podnela ostavku!
Šabić je danas masno lagao tvrdivši "ma naravno da nije rekla".
Pogledajte priloženi snimak:
