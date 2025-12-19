Društvo

ZAVOD U PANČEVU DOBIO ZNAČAJNU DONACIJU: Meridian Fondacija jača kapacitete za zaštitu zdravlja i životne sredine

19. 12. 2025. u 14:00

ZAVOD za javno zdravlje u Pančevu dobio je značajnu podršku za unapređenje rada svojih hemijskih i mikrobioloških laboratorija, koje svakodnevno kontrolišu ispravnost vode, vazduha i namirnica u južnom Banatu.

Zahvaljujući donaciji Meridian Fondacije, Zavod je obezbedio savremeni aparat za optimizaciju potrošnje aktivne električne energije — ključni uređaj koji će omogućiti efikasniji, stabilniji i energetski racionalniji rad laboratorija, poznatih po visokim standardima i velikom obimu analiza.

Direktorka Zavoda, Prim. Dr. Ljiljana Lazić, ističe da je ova podrška stigla u pravom trenutku.

Prema njenim rečima, laboratorije Zavoda troše značajne količine energije zbog kontinuiranog rada aparature, a modernizacija opreme omogućiće značajne uštede:

- Ova donacija će direktno unaprediti naše kapacitete. Svakodnevno brinemo o kvalitetu vode, vazduha i namirnica, a nova oprema znači brži, stabilniji i energetski efikasniji rad. To je važno ne samo za Zavod, već i za sve građane Pančeva i okoline koji se oslanjaju na pouzdanost naših analiza - navodi direktorka.

Ekološki i društveni značaj donacije

Ova donacija ne samo da pomaže zdravstvenom sistemu, već ima i snažnu ekološku dimenziju. Modernizacija laboratorijske infrastrukture doprinosi preciznijem i bržem praćenju kvaliteta vode i vazduha — ključnih faktora životne sredine, posebno u industrijskim sredinama poput Pančeva.

Iz Meridian kompanije poručuju da je ulaganje u zdravlje stanovništva i očuvanje životne sredine jedan od njihovih strateških prioriteta.

- Zavod za javno zdravlje Pančevo obavlja izuzetno važan posao. Jačanjem institucionalnih kapaciteta koji štite zdravlje ljudi, mi kao fondacija ulažemo u ono što je dugoročno najvažnije - ističu iz Fondacije.

Donacija Fondacije Meridian još jednom potvrđuje važnost saradnje privatnog i javnog sektora u razvoju zajednice. Ovakvim projektima stvaraju se bolji uslovi za rad zdravstvenih institucija, unapređuje se kvalitet usluga, ali i promoviše briga o ekologiji i odgovorno upravljanje resursima — što je osnov savremenog društveno odgovornog poslovanja.

