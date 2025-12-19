ZAVOD U PANČEVU DOBIO ZNAČAJNU DONACIJU: Meridian Fondacija jača kapacitete za zaštitu zdravlja i životne sredine
ZAVOD za javno zdravlje u Pančevu dobio je značajnu podršku za unapređenje rada svojih hemijskih i mikrobioloških laboratorija, koje svakodnevno kontrolišu ispravnost vode, vazduha i namirnica u južnom Banatu.
Zahvaljujući donaciji Meridian Fondacije, Zavod je obezbedio savremeni aparat za optimizaciju potrošnje aktivne električne energije — ključni uređaj koji će omogućiti efikasniji, stabilniji i energetski racionalniji rad laboratorija, poznatih po visokim standardima i velikom obimu analiza.
Direktorka Zavoda, Prim. Dr. Ljiljana Lazić, ističe da je ova podrška stigla u pravom trenutku.
Prema njenim rečima, laboratorije Zavoda troše značajne količine energije zbog kontinuiranog rada aparature, a modernizacija opreme omogućiće značajne uštede:
- Ova donacija će direktno unaprediti naše kapacitete. Svakodnevno brinemo o kvalitetu vode, vazduha i namirnica, a nova oprema znači brži, stabilniji i energetski efikasniji rad. To je važno ne samo za Zavod, već i za sve građane Pančeva i okoline koji se oslanjaju na pouzdanost naših analiza - navodi direktorka.
Ekološki i društveni značaj donacije
Ova donacija ne samo da pomaže zdravstvenom sistemu, već ima i snažnu ekološku dimenziju. Modernizacija laboratorijske infrastrukture doprinosi preciznijem i bržem praćenju kvaliteta vode i vazduha — ključnih faktora životne sredine, posebno u industrijskim sredinama poput Pančeva.
Iz Meridian kompanije poručuju da je ulaganje u zdravlje stanovništva i očuvanje životne sredine jedan od njihovih strateških prioriteta.
- Zavod za javno zdravlje Pančevo obavlja izuzetno važan posao. Jačanjem institucionalnih kapaciteta koji štite zdravlje ljudi, mi kao fondacija ulažemo u ono što je dugoročno najvažnije - ističu iz Fondacije.
Donacija Fondacije Meridian još jednom potvrđuje važnost saradnje privatnog i javnog sektora u razvoju zajednice. Ovakvim projektima stvaraju se bolji uslovi za rad zdravstvenih institucija, unapređuje se kvalitet usluga, ali i promoviše briga o ekologiji i odgovorno upravljanje resursima — što je osnov savremenog društveno odgovornog poslovanja.
Preporučujemo
ZABRANjENE POSETE PACIJENTIMA NA VMA: Evo i zbog čega
19. 12. 2025. u 13:26
NOVA PROCEDURA OTVARANjA BOLOVANjA: Ovako će sve funkcionisati od 1. januara
19. 12. 2025. u 13:23
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)