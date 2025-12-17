OVO JE NEVEROVATNO: Brojke samo rastu - oglasio se i RGZ
ZA upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome" stiglo je 200.556 prijava, prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda.
Podaci koje je objavio RGZ obuhvataju prijave prispele do juče u 9 časova. Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.
Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave, kao i u poštama širom Srbije, a više o tome možete pročitati u odvojenoj vesti OVDE.
