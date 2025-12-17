OVO JE NEVEROVATNO: Brojke samo rastu - oglasio se i RGZ

ZA upis bespravnih objekata po novom zakonu "Svoj na svome" stiglo je 200.556 prijava, prema poslednjim podacima Republičkog geodetskog zavoda.

Ilustracija/Foto: Nenad Zivanovic

Podaci koje je objavio RGZ obuhvataju prijave prispele do juče u 9 časova. Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave, kao i u poštama širom Srbije, a više o tome možete pročitati u odvojenoj vesti OVDE.

