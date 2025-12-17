GUGL SE HITNO OGLASIO, MILIONI ŠIROM SVETA UGROŽENI: Ukoliko koristite Android, momentalno uradite ovo

AKO imate Android telefon i još niste instalirali najnovije ažuriranje, vreme vam ne ide u prilog. Google je objavio bezbednosnu zakrpu koja zatvara čak 107 ozbiljnih sigurnosnih propusta, među kojima su i dva takozvana zero-day problema koje hakeri već koriste u realnim napadima na korisnike širom sveta.

Unsplash/Gilles Lambert

Iz kompanije Gugl upozoravaju da je reč o kritičnom ažuriranju, jer pojedine ranjivosti omogućavaju napadačima da preuzmu kontrolu nad uređajem i to bez ikakve interakcije korisnika. U najgorem scenariju, telefon može biti kompromitovan na daljinu, samo zato što zakrpa nije instalirana.

Zero-day propusti koji su već u upotrebi

Posebnu zabrinutost izazivaju dva zero-day propusta, što znači da su otkriveni dok su već bili aktivno zloupotrebljavani. Najopasniji se nalazi u Android Framework komponenti i može biti iskorišćen bez dodatnih dozvola, ukoliko su bezbednosni mehanizmi zaobiđeni.

Praktično, korisnik ne mora ništa da klikne, instalira ili potvrdi dovoljno je da telefon nije ažuriran.

Ko je najugroženiji i kada stiže ažuriranje

Korisnici Google Pixel telefona zakrpu bi trebalo da dobiju odmah, jer Google direktno distribuira ažuriranja za svoje uređaje. Situacija je drugačija za vlasnike telefona drugih proizvođača, poput Samsunga, OnePlusa, Honora i drugih, jer oni zavise od tempa kojim proizvođači prilagođavaju i puštaju ažuriranja.

Google savetuje da se ažuriranje instalira čim se pojavi obaveštenje, bez odlaganja.Iako novije verzije Androida imaju dodatne slojeve zaštite koji otežavaju zloupotrebu ovakvih propusta, iz kompanije naglašavaju da to bezbednosno ažuriranje.

Kako da proverite da li vam je ažuriranje dostupno

Provera traje svega nekoliko sekundi. Potrebno je da uđete u Podešavanja, zatim u deo Sistem ili Bezbednost i ažuriranja, i ručno proverite da li je nova verzija dostupna.

Preporuka je da telefon bude povezan na Wi-Fi mrežu i da ima dovoljno baterije, kako bi se instalacija završila bez prekida. U vremenu kada su mobilni telefoni glavni čuvari ličnih podataka, fotografija, lozinki i bankarskih aplikacija, jedno propušteno ažuriranje može biti dovoljno da se otvore vrata ozbiljnim problemima.

(Blic)

