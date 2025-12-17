NESTAO RADOVAN IZ DIMITROVGRADA: Pre četiri dana izašao iz kuće, kada mu se gubi svaki trag - porodica moli za pomoć (FOTO)
U TRENUTKU nestanka na sebi je imao crnu trenerku donji deo, belo-crvenu trenerku gornji deo i papuče.
Radovan Ivanov nestao je u subotu, tačnije 13. decembra u Dimitrovgradu.
Kako navodi Instagram stranica "nestali_srbija", Radovan je izašao u večernjim satima oko 19 časova, nakon čega mu se gubi svaki trag.
Radovan je lice obolelo od demencije.
Visok je 169 cm, težine 80 kg, sedo smeđe kose i braon očiju.
U slučaju da imate bilo kakve informacije, obavezno obavestite policiju.
(Kurir)
