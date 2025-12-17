NESTAO RADOVAN IZ DIMITROVGRADA: Pre četiri dana izašao iz kuće, kada mu se gubi svaki trag - porodica moli za pomoć (FOTO)

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.