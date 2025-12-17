Društvo

NESTAO RADOVAN IZ DIMITROVGRADA: Pre četiri dana izašao iz kuće, kada mu se gubi svaki trag - porodica moli za pomoć (FOTO)

В.Н.

17. 12. 2025. u 18:59

U TRENUTKU nestanka na sebi je imao crnu trenerku donji deo, belo-crvenu trenerku gornji deo i papuče.

НЕСТАО РАДОВАН ИЗ ДИМИТРОВГРАДА: Пре четири дана изашао из куће, када му се губи сваки траг - породица моли за помоћ (ФОТО)

Foto: Printscreen Instagram/nestali_srbija

Radovan Ivanov nestao je u subotu, tačnije 13. decembra u Dimitrovgradu. 

Kako navodi Instagram stranica "nestali_srbija", Radovan je izašao u večernjim satima oko 19 časova, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Radovan je lice obolelo od demencije.

Visok je 169 cm, težine 80 kg, sedo smeđe kose i braon očiju.

U trenutku nestanka na sebi je imao crnu trenerku donji deo, belo-crvenu trenerku gornji deo i papuče.

U slučaju da imate bilo kakve informacije, obavezno obavestite policiju.

(Kurir)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!

BURA U SPORTU! Jedna država najstrože zabranila da se ovaj broj IKADA VIŠE koristi na dresovima, da li će sad i druga?!