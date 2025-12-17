TOTALNI KOLAPS: Vozači čekaju po 15 sati - ovaj deo posebno zaobiđite
TERETNA vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovcina izlazu iz zemlje, 15 sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Šid čekaju šest, a na Bezdanu i Sremskoj Rači po pet sati.
Zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje ima i na Kelebiji, tri sata i Horgošu, sat i po.
Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima.
Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
(Tanjug)
