Društvo

TOTALNI KOLAPS: Vozači čekaju po 15 sati - ovaj deo posebno zaobiđite

В.Н.

17. 12. 2025. u 18:50

TERETNA vozila najviše čekaju na graničnom prelazu Batrovcina izlazu iz zemlje, 15 sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

ТОТАЛНИ КОЛАПС: Возачи чекају по 15 сати - овај део посебно заобиђите

Foto Tanjug

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, na izlazu iz Srbije teretnjaci na graničnom prelazu Šid čekaju šest, a na Bezdanu i Sremskoj Rači po pet sati.

Zadržavanja za teretna vozila na izlazu iz zemlje ima i na Kelebiji, tri sata i Horgošu, sat i po.

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima. 

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

(Tanjug)

