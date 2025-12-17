OJT SAOPŠTILO: Utvrđeno da voda za piće u Pančevu nije štetna po ljudsko zdravlje
OSNOVNO javno tužilaštvo (OJT) u Pančevu saopštilo je da je, nakon hitno izvršenih neophodnih provera vode za piće u tom gradu, ustanovljeno da nema direktnog zdravstvenog rizika niti rizika po zdravlje ljudi i da utvrđena brojnost bakterija u uzorku nije štetna po ljudsko zdravlje, što je decidirano navedeno u izveštajima na osnovu izvršenih analiza.
Naglašava se da će svako iznošenje ili dalje pronošenje lažnih vesti vezano za ispravnost vode u Pančevu biti kvalifikovano i procesuirano kao krivično delo izazivanje panike i nereda iz člana 343 Krivičnog zakonika Srbije.
U saopštenju je navedeno da je, povodom formiranja predmeta od strane OJT u Pančevu, u vezi prijava građana na okolnosti eventualne neispravnosti vode za piće dana 09. decembra, kada se osetio pojačani miris u vodi, da je OJT po hitnom postupku izvršilo sve neophodne provere.
OJT u Pančevu ističe da je, nakon dostavljanja Zapisnika o inspekcijskom nadzoru Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, Sektora za sanitarni nadzor, Odseka u Pančevu od 16. decembra, Izveštaja JKP „Vodovod i kanalizacija“ od 11. decembra, Mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti vode „Zavoda za javno zdravlje“ Pančevo od 15. decembra vode koja je uzorkovana sa šest lokacija i nakon obavljenog razgovora u prostorijama OJT sa načelnikom Odeljenja za javno zdravlje, Pokrajinskog sekratarijata za zdravstvo Novi Sad, savetnikom za vode u Sektoru za vode Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo Novi Sad i šefom Odseka grada Pančeva ispred sanitarne inspekcije, utvrdilo da iz dostavljenih izveštaja i mišljenja na osnovu analize vode, prisustvo slobodno živećih nematoda u uzorkovanoj vodi za piće, ne predstavlja direktan zdravstveni rizik, niti rizik po zdravlje ljudi, te utvrđena brojnost bakterija u uzorku nije štetna po ljudsko zdravlje.
-Imajući u vidu dostavljene i potpisane zapisnike, izveštaje i mišljenja od strane renomiranih ustanova, te pojašnjenja istih od strane stručnih lica, Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu je utvrdilo da u proizvodnji i distribuiranju vode odgovornih lica JKP 'Vodovod i kanalizacija' Pančevo nisu ostvareni elementi bića bilo kog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, navedeno je u saopštenju.
OJT u Pančevu je 11. decembra formiralo predmet povodom pojačanih žalbi građana da voda za piće ima neprijatan miris i ukus.
(Tanjug)
