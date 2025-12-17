BRITANSKI MINISTAR ODBRANE: Mirovni pregovori najdalje odmakli od početka rata u Ukrajini
BRITANSKI ministar odbrane Džon Hili izjavio je danas da pregovori o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba napreduju i da su "najdalje odmakli od početka rata".
-Bliži se kraju 2025. godina. Nalazimo se na kritičnoj prekretnici u ovom ratu. Mirovni napori SAD napreduju i juče je u Berlinu bilo znakova napretka u mirovnim pregovorima, koji su dalje odmakli nego ikada tokom ovog rata, naveo je Hili u video poruci objavljenoj na X nalogu britanskog Ministarstva odbrane.
On je napomenuo da su tokom 2025. godine ukrajinski partneri u okviru Ramštajn formata prikupili sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u vrednosti od 50 milijardi funti (57,5 milijardi evra).
-Kroz koaliciju voljnih, povećavamo naš nivo spremnosti i nastavljamo da usmeravamo sredstva za obuku naših britanskih trupa i oružanih snaga kako bismo bili spremni za raspoređivanje kada dođe mir sa trupama na zemlji i avionima u vazduhu, rekao je britanski ministar odbrane.
On je naglasio da ruski predsednik Vladimir Putin "nastavlja brutalne napade na Ukrajinu", tako da Zapad mora da se angažuje i pruži Kijevu još veću pomoć.
-Kada kažemo da podržavamo Ukrajinu, mislimo to ozbiljno. Juče smo potvrdili najveće jednogodišnje ulaganje Velike Britanije u protivvazdušnu odbranu Ukrajine – podržavajući Ukrajince tokom zimskih meseci i pojačavajući pritisak na Putina, rekao je Hili.
Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija neće odustati od svojih ciljeva zauzimanja teritorija u Ukrajini i da će ih ostvariti diplomatskim ili vojnim sredstvima.
Takođe je rekao da Rusija ima mogućnost da poveća tempo ofanzive u ključnim oblastima.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
UNUKA "AGENTA 30" KOJI JE POMAGAO NACISTIMA U UKRAJINI: Ko je u stvari nova šefica MI-6
16. 12. 2025. u 21:20
SPREMNI ZA ODLAZAK U UKRAJINU London: Završeni planovi za eventualno raspoređivanje snaga
15. 12. 2025. u 21:18
FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!
PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.
17. 12. 2025. u 15:34
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
MIMU ZAUSTAVILA POLICIJA: Iznenadilo ih je ono što su zatekli u kolima
NAKON što ih je zaustavila policija, prizor u kolima ih je iznenadio...
17. 12. 2025. u 10:09
Komentari (0)