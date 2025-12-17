BRITANSKI MINISTAR ODBRANE: Mirovni pregovori najdalje odmakli od početka rata u Ukrajini

BRITANSKI ministar odbrane Džon Hili izjavio je danas da pregovori o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba napreduju i da su "najdalje odmakli od početka rata".

Tanjug

-Bliži se kraju 2025. godina. Nalazimo se na kritičnoj prekretnici u ovom ratu. Mirovni napori SAD napreduju i juče je u Berlinu bilo znakova napretka u mirovnim pregovorima, koji su dalje odmakli nego ikada tokom ovog rata, naveo je Hili u video poruci objavljenoj na X nalogu britanskog Ministarstva odbrane.

On je napomenuo da su tokom 2025. godine ukrajinski partneri u okviru Ramštajn formata prikupili sredstva za vojnu pomoć Ukrajini u vrednosti od 50 milijardi funti (57,5 milijardi evra).

-Kroz koaliciju voljnih, povećavamo naš nivo spremnosti i nastavljamo da usmeravamo sredstva za obuku naših britanskih trupa i oružanih snaga kako bismo bili spremni za raspoređivanje kada dođe mir sa trupama na zemlji i avionima u vazduhu, rekao je britanski ministar odbrane.

On je naglasio da ruski predsednik Vladimir Putin "nastavlja brutalne napade na Ukrajinu", tako da Zapad mora da se angažuje i pruži Kijevu još veću pomoć.

-Kada kažemo da podržavamo Ukrajinu, mislimo to ozbiljno. Juče smo potvrdili najveće jednogodišnje ulaganje Velike Britanije u protivvazdušnu odbranu Ukrajine – podržavajući Ukrajince tokom zimskih meseci i pojačavajući pritisak na Putina, rekao je Hili.

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija neće odustati od svojih ciljeva zauzimanja teritorija u Ukrajini i da će ih ostvariti diplomatskim ili vojnim sredstvima.

Takođe je rekao da Rusija ima mogućnost da poveća tempo ofanzive u ključnim oblastima.

(Tanjug)

