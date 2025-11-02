"ODLAZIM PONOSNA NA SVE ŠTO SMO ZAJEDNO OSTVARILI" Kisić se oprostila od svojih kolega sa Torlaka na emotivan način (FOTO)
BIVŠA direktorka "Torlaka" Darija Kisić oprostila se na emotivan način od svojih kolega.
- Drage koleginice i kolege, Zahvaljujem vam na saradnji, posvećenosti i poverenju, na svakom danu u kojem smo zajedno gradili Torlak i branili ono što on jeste – instituciju od nacionalnog značaja, simbol nauke, znanja i javnog zdravlja Srbije.
Direktori se menjaju, ali vi – zaposleni na našem institutu – vi ste Torlak.
Zajedno smo u prethodnom periodu ostvarili mnogo: po prvi put u istoriji Torlaka proizveli smo sve potrebne količine vakcina protiv gripa za celu populaciju odraslih, postali smo distributeri za sve vakcine koje se prometuju u našoj zemlji, završili izgradnju BSL-3 laboratorije, započeli proces izgradnje galenske laboratorije za alergene, proširili indikacije primene seruma protiv zmijskog ujeda, završili nabavku opreme i reagenasa za transfer tehnologije mRNA, ušli u finalnu fazu akreditacije Instituta kao NIO, uz podršku SZO razvili plan razvoja trening centra za proizvodnju vakcina, pripremili strategije za pokretanje i obnovu novih pogona i rekonstrukciju postojećih…. Uživala sam u svakodnevnim diskusijama sa vama šta i kako možemo ispraviti, poboljšati i kako ostvariti što bolje rezultate . Bilo je i suza i smeha, ali sam ponosna na činjenicu da smo postali tim koji pobeđuje.
A postigli smo i mnogo više od toga — pokazali smo da Torlak ima snagu, znanje i budućnost.
Odlazim ponosna na sve što smo zajedno ostvarili i duboko uverena da ćete i dalje nastaviti istim putem – putem razvoja tehnologije , nauke i posvećenosti javnom zdravlju.
Od vas i sa vama sam mnogo naučila i vreme provedeno na našem Torlaku za mene predstavlja neprocenjivo životno i profesionalno iskustvo.
Želim vam sreću u privatnom životu, dobro zdravlje i mnogo profesionalnog uspeha.
P.S. Hvala van na prelepom poklonu koji će me zauvek podsećati na vas. - poručila je.
"PA HAJDE DA PRODUŽIMO ZADOVOLjSTVO" Zaharova uputila misterioznu poruku Zapadu
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je danas da su zapadne zemlje zabrinute zbog toga kakva bi još nova ispitivanja oružja Rusija mogla da sprovede nakon demonstracije rakete "Burevestnik".
01. 11. 2025. u 19:52
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
"NIJE ZASLUŽILA DA JOJ SE OVO DESI": Milša kroz suze o Miri Banjac i njenoj tragediji - jednu rečenicu koleginice pamtiće zauvek
GLUMICA Milica Milša ne krije da su ona i njen suprug, Žarko Jokanović, učinili sve da Miru Banjac vrate na scenu posle velike porodične tragedije koja ju je zadesila.
02. 11. 2025. u 10:23
Komentari (0)