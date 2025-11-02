Društvo

"ODLAZIM PONOSNA NA SVE ŠTO SMO ZAJEDNO OSTVARILI" Kisić se oprostila od svojih kolega sa Torlaka na emotivan način (FOTO)

В.Н.

02. 11. 2025. u 11:58

BIVŠA direktorka "Torlaka" Darija Kisić oprostila se na emotivan način od svojih kolega.

ОДЛАЗИМ ПОНОСНА НА СВЕ ШТО СМО ЗАЈЕДНО ОСТВАРИЛИ Кисић се опростила од својих колега са Торлака на емотиван начин (ФОТО)

Foto: Instagram printskrin

- Drage koleginice i kolege, Zahvaljujem vam na saradnji, posvećenosti i poverenju, na svakom danu u kojem smo zajedno gradili Torlak i branili ono što on jeste – instituciju od nacionalnog značaja, simbol nauke, znanja i javnog zdravlja Srbije.

Direktori se menjaju, ali vi – zaposleni na našem institutu – vi ste Torlak.

Vaš rad, znanje i integritet čine suštinu ove kuće.

Zajedno smo u prethodnom periodu ostvarili mnogo: po prvi put u istoriji Torlaka proizveli smo sve potrebne količine vakcina protiv gripa za celu populaciju odraslih, postali smo distributeri za sve vakcine koje se prometuju u našoj zemlji, završili izgradnju BSL-3 laboratorije, započeli proces izgradnje galenske laboratorije za alergene, proširili indikacije primene seruma protiv zmijskog ujeda, završili nabavku opreme i reagenasa za transfer tehnologije mRNA, ušli u finalnu fazu akreditacije Instituta kao NIO, uz podršku SZO  razvili plan razvoja trening centra za proizvodnju vakcina, pripremili strategije za pokretanje i obnovu novih pogona i rekonstrukciju postojećih…. Uživala sam u svakodnevnim diskusijama sa vama šta i kako možemo ispraviti, poboljšati i kako ostvariti što bolje rezultate . Bilo je i suza i smeha, ali sam ponosna na činjenicu da smo postali tim koji pobeđuje. 

A postigli smo i mnogo više od toga — pokazali smo da Torlak ima snagu, znanje i budućnost.

Odlazim ponosna na sve što smo zajedno ostvarili i duboko uverena da ćete i dalje nastaviti istim putem – putem razvoja tehnologije , nauke i posvećenosti javnom zdravlju.

Hvala vam još jednom na svemu.

Od vas i sa vama sam mnogo naučila i vreme provedeno na našem Torlaku za mene predstavlja neprocenjivo životno i profesionalno iskustvo. 
Želim vam sreću u privatnom životu, dobro zdravlje i mnogo profesionalnog uspeha.

P.S. Hvala van na prelepom poklonu koji će me zauvek podsećati na vas. - poručila je.

