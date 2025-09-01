Društvo

"ODGOVARAJU CELOM STANOVNIŠTVU" Penzioneri iz Bajine Bašte zadovoljni novim merama (VIDEO)

В.Н.

01. 09. 2025. u 11:52

PENZIONERI u Srbiji zadovoljni su najavljenim povećanjem penzija od 12%, ali i nižim cenama u marketima širom naše zemlje.

ОДГОВАРАЈУ ЦЕЛОМ СТАНОВНИШТВУ Пензионери из Бајине Баште задовољни новим мерама (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Nove mere odgovaraju celom stanovništvu. Žargonski da kažem, to je situacija 2 u 1. Ja sam 2010. godine otišao u penziju sa 23.600 dinara. Sada imam 60.000. Za novu godinu ću imati 67.000. To je dovoljno. Smanjenje cena ide u prilog svima - rekao nam je jedan penzioner iz Bajine Bašte. 

Pogledajte snimak: 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILJA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U

BITCOIN PADA NA 109.000$, ALI ANALITIČAR CILjA 200.000$ U „UPTOBERU“ – BITCOIN HYPER DOSTIŽE 12 MILIONA $ U ICO-U