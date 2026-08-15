POSLE VIKENDA SLEDI PROMENA: Stiže osveženje u Srbiju, ovi delovi će prvi biti na udaru pljuskova sa grmljavinom

PRED nama je još nekoliko toplih i pretežno sunčanih dana, ali meteorolozi najavljuju promenu vremena početkom naredne nedelje.

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Posle toplog vikenda, u ponedeljak i utorak očekuju se naoblačenje, kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, uz osetan pad temperature.

Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), danas nas očekuje sunčano i toplo vreme.

Danas sunčano i toplo

- Vetar će biti slab i umeren, dok će u košavskom području duvati i jak, istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 11 do 21 stepen, a najviša dnevna od 30 do 34 stepena Celzijusa - navodi se na sajtu RHMZ.

U nedelju i ponedeljak nas, kako kažu, očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, a u košavskom području i vetrovito, uz umeren i jak jugoistočni vetar dok su u ponedeljak moguće padavine.

- U ponedeljak posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u ostalim krajevima očekuje nas prolazno naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Od srede se ponovo očekuje pretežno sunčano vreme, uz postepeni porast temperature - navodi RHMZ.

Stiže osveženje

I Marko Čubrilo navodi da će do ponedeljka biti suvo i toplo, ali da zatim sledi promena vremena.

- Do ponedeljka suvo i toplo, zatim sledi osveženje uz grmljavinske pljuskove. Deluje da se oko 21. avgusta vraća toplo vreme i za sada nema direktne najave nekog zahlađenja uz konkretniju kišu - naveo je na svojoj Fejsbuk stranici.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

- Modeli su malo ubrzali očekivanu promenu od nedelje i sada pogoršanje uz grmljavinske pljuskove i lokalne nepogode vide nad zapadnim, jugozapadnim, središnjim i delom severnim predelima regiona već u ponedeljak u drugom delu dana - objašnjava.

Kako dodaje, u toku noći ka utorku pogoršanje će se širiti ka jugoistoku, a prema trenutnim proračunima modela, do oko 11 časova zahvatiće ceo region:

- Nad većim delom regiona će pasti od 5 mm do 25 mm taloga, ali to i dalje nisu padavine koje bitno mogu podići vodostaje ili ublažiti sušu obzirom da će biti lokalne i da će biti oblasti koje ponovo neće dobiti ni kap kiše.

Meteorolog upozorava da bi u pojedinim mestima, uz jače grmljavinsko nevreme, za kratko vreme moglo pasti i oko 40 milimetara kiše.

- Isto tako uz jače grmljavinsko nevreme za kratko vreme može pasti i oko 40 mm taloga, ali bi u tim oblastima verovatno bilo grada i olujnog vetra tako da šteta bila veća od koristi.

Čubrilo navodi da će u zoni fronta početi da duva jak i olujan severozapadni vetar, dok će se duž Jadrana širiti jaka bura.

- Sve to će imati dosta negativan uticaj na požare duž primorja i samo tamo gde promena bude praćena i kišom bi požari mogli biti ugašeni ili stavljeni pod kontrolu - kaže Čubrilo

Kada je reč o temperaturama, Čubrilo navodi da će se u ponedeljak kretati od 22 stepena na zapadu do 37 stepeni na jugu i istoku regiona dok će utorak biti znatno svežiji sa temperaturama od 18 do 27 stepena.

Ipak, kako ističe, osveženje neće dugo trajati.

- Deluje da bi se toplo vreme brzo vratilo. U pitanju je samo prolazno osveženju i oko 21. avgusta bi se maksimumi lokalno mogli kretati oko 35 stepeni Celzijusa.

Čubrilo dodaje da je razvoj vremena nakon 21. avgusta još uvek neizvestan.

Zaključuje da od nedelje stiže prolazno osveženje, koje će za veći deo regiona doneti i prve merljive padavine ovog meseca.

- Od nedelje dolazi prolazno osveženje i za veći deo regiona prve merljivne padavine u mesecu - dodaje stručnjak.

(Kurir)

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