VATRENA STIHIJA KOD GORNJEG MILANOVCA: Gori šuma kod Družetića - vatra preti desetinama kuća i hiljadama hektara
U SUVOBORSKOM selu Družetići, nedaleko od Gorskog aerodroma, od jutros gori šumski požar koji je za sada zahvatio prostor od nekoliko desetina ari i koji preti da se proširi, čime je ugroženo nekoliko desetina kuća i hiljade hektara borove šume.
- Veoma je opasan požar i ako na vreme ne stigne pomoć, nestaće dva sela i na desetine kuća. Ovo će morati i helikopterima da se gasi, s obzirom na to da je požar izbio na prilično nezgodnom i nepristupačnom mestu - kažu meštani.
Dim koji se širi od ovog požara vidljiv je sa udaljenosti od nekoliko kilometara, a meštani se nadaju brzoj reakciji nadležnih kako se požar ne bi proširio i pretvorio u slike koje se poslednjih dana viđaju širom Srbije, ali i regiona.
(Tanjug)
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