"BILI SMO U ŠOKU..." Srpska porodica doživela neprijatnost na plaži u Grčkoj

LETOVANjE na grčkim plažama često podrazumeva potragu za slobodnim mestom, posebno tokom sezone kada su najposećenije plaže prepune turista.

Foto: Tanjug/AP/Michael Varaklas

Ipak, pitanje da li neko može da "sačuva" mesto ostavljanjem peškira, suncobrana ili drugih stvari dok nije na plaži neretko izaziva rasprave među kupačima.

Upravo jedna takva situacija dogodila se, prema rečima Srpkinje Andrijane, na gradskoj plaži u Polihronu. Ona je svoje iskustvo podelila u Fejsbuk grupi "Grčka info", gde je opisala neprijatnu raspravu sa porodicom koja joj je, kako tvrdi, zamerila što je zauzela "njihovo mesto" na plaži iako, prema njenim rečima, nije bilo ljudi, peškira niti ličnih stvari.

- Došli smo juče u Polihrono. Danas smo oko 10:30 otišli na gradsku plažu, stavili jednu ležaljku na pesak nas četvoro. Toliko je imalo mesta, nema problema, gužve su. Pored nas bilo je nekoliko peškira onako na gomili, preko njih suncobran. Pomerili smo to tipa 10 cm u stranu i to je bilo to. Ispred nas, tik do vode, bilo je puno ležaljki, praznih, onako samo sa kamenjem preko, bez peškira, bez suncobrana, bez torbi, bez ljudi - napisala je Andrijana.

Usledila neprijatna situacija

Prema njenim rečima, neprijatna situacija dogodila se upravo kada su se spremali da napuste plažu. Tada je stigla porodica sa dvoje dece, a muškarac im se odmah obratio tvrdeći da se nalaze na njihovom mestu.

- Bili smo u šoku. Bio je jako neprijatan, napao nas je kako smo stavili ležaljku tu gde je bilo zauzeto - navela je ona pa dodala da su pokušali da objasne da se na gradskim plažama slobodan deo ne može rezervisati ostavljanjem stvari.

"Svi Balkanci su bezobrazni"

- On je rekao kako svi to rade i kako smo svi mi Balkanci bezobrazni i to radimo (aludirajući verovatno na to da smo i mi ostavili ležaljku) pa onda mogu da rade i oni. Nastavili smo raspravu kad je rekao mom tati grubim tonom da se ne 'ku*či', a ja sam mu rekla da nas ne uznemirava jer mogu samo policiju da pozovem, na šta mi je rekao da mogu da pozovem i Boga ako želim... Digli smo ruke jer nismo isti kao oni - dodala je.

U svojoj objavi Andrijana je poručila članovima Fejsbuk grupe da, bez obzira na to gde letuju, ne bi trebalo da budu bahati i bezobrazni.

"Budimo ljudi"

- Ne moraju Balkanci da budu takvi. Plaža je javna površina, svi mi imamo ista prava - napisala je, dodajući da smatra da je njihovo postupanje bilo opravdano jer su, kako tvrdi, samo pomerili stvari koje su bile ostavljene na pesku.

Takođe, navela je da smatra da niko ne bi trebalo da "zakupi" mesto peškirima i da se vrati nekoliko sati kasnije, dok drugi ljudi nemaju gde da sednu.

"Budimo ljudi", zaključila je.

Foto: Printsrkin/Jutjub/ Travel Insights

"Ko nije vaspitan kod kuće, ne može biti ni na odmoru"

Njena objava brzo je privukla pažnju članova grupe, a u komentarima su usledile različite reakcije. Dok su pojedini stali na njenu stranu i osudili ostavljanje peškira i ležaljki na plaži, drugi su smatrali da nije imala pravo da pomera tuđe stvari.

Ko nije vaspitan kod kuće, ne može biti ni na odmoru", napisao je jedan član grupe.

Druga korisnica navela je da se i sama susreće sa sličnim situacijama na plaži.

- O tome sam pisala neki dan. Pola plaže je zauzeto praznim peškirima i izvrnutim ležaljkama. Ja nemam problem da sve sklonim ili bar pomerim jer i nas šest sedi na jednom peškiru, mada nikad nismo svi u isto vreme van vode i 90 odsto vremena smo u vodi zbog koje smo i došli. Ali neki ljudi bi da zauzmu mesto i narednih 10 dana ga ne pomeraju. I ja imam decu, pa ne sedim u prvom redu do mora svih 10 dana - napisala je ona.

Jedan muškarac podelio je i svoje iskustvo iz Haniotija, gde je, kako tvrdi, doživeo sličnu situaciju.

- Isti slučaj sam imao u Haniotiju. Došao sam sa decom, mesta je bilo i više nego dovoljno. Posle par sati, kada se plaža solidno popunila, došli su muž i žena, naši ljudi, koji su uporno tvrdili da je to njihovo mesto, iako čak nije ni bilo nikakvih peškira tu. E sad, s obzirom na to da imam dva i više metra i 100 i više kilograma, nisu baš bili mnogo 'drčni' - napisao je.

"Odakle vam ideja da vi pomerate stvari bilo kome?!"

Ipak, nisu svi imali razumevanja za Andrijaninu stranu priče. Jedna članica grupe direktno joj je zamerila što je uopšte pomerala tuđe stvari.

- Odakle vam ideja da vi pomerate stvari bilo kome?! Zamisli, ja tako dođem na plažu i svidi mi se mesto na kom, u tom trenutku, nema nikoga i pomerim njegov peškir i suncobran! Kada pričate o vaspitanju, prvo proučite svoje - poručila je ona.

(Blic)

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