Društvo

IZGOVORITE OVE REČI ZA SPASENJE DUŠE: Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave prenos moštiju Svetog Stefana

В.Н.

15. 08. 2026. u 07:14

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PRAVOSLAVNA crkva danas slavi otkriće i prenos moštiju Svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana.

ИЗГОВОРИТЕ ОВЕ РЕЧИ ЗА СПАСЕЊЕ ДУШЕ: Српска православна црква и њени верници данас славе пренос моштију Светог Стефана

FOTO: SPC

Kada zlobni Jevreji kamenjem ubiše sv. Stefana, ostaviše telo njegovo da ga psi izedu. No drugčije htede Promisao Božja.

Telo mučenikovo ležaše na otvorenom mestu pod gradom noć i dva dana, a druge noći dođe Gamalil, učitelj Pavlov i potajni učenik Hristov, uze telo, odnese ga u Kafargamalu na svoje imanje, i tu ga česno pogrebe u jednoj pećini. U istupećinu sahrani Gamalil i svoga prijatelja Nikodima, koji plačući nad grobom Stefanovim umre. Tu sahrani Gamalil i svoga krštenoga sina Aviva. I prema svome zaveštanju i sam Gamalil tu beše sahranjen.

Od toga vremena prošli su vekovi, i niko od živih nije znao, gde je sahranjeno telo sv. Stefana. No 415. god., za vreme Jerusalimskog patrijarha Jovana, javi se Gamalil tri puta u snu svešteniku Kafargamalskom, Lukijanu, i potanko mu opriča sve o sahrani svih pomenutih ukazujući tačno mestonjihovih zaboravljenih grobova. Uzbuđen od toga sna Lukijan javi patrijarhu, i s blagoslovom patrijarhovim ode s ljudima i otkopa četiri groba.

Gamalil mu beše već u snu rekao, koje je čiji grob. Silni miris blagouhani ispuni svu pećinu od moštiju svetiteljskih. Tada mošti sv. Stefana behu svečano prenete na Sion i tu česno sahranjene, a mošti ostalih iznesene na jedno brdo više pećine, i tu u jednoj crkvi položene. Mnoga iscelenja bolesnika dogodiše se toga dana od moštiju sv. Stefana.

Docnije te mošti biše prenete u Carigrad. Tako Gospod uvenča mnogom slavom onoga koji prvi za Njegovo ime krv svoju proli.

Tropar (glas 4):

Carskim vencem si venčao glavu tvoju stradanjem, koja si pretrpeo zbog Hrista Boga, prvi među mučenicima, Sveti Stefane: Ti si izobličio judejsko bezumlje i video si Spastilja tvoga kako sedi sa desne strane Oca: Njega moli za spasenje duša naših.

Mornarska slava

Primorci današnji praznik smatraju mornarskom slavom, jer im Stefan Vetroviti daje vetar za njihova jedra. Mornari veruju da upravo Sveti Stefan daje brodovima dovoljno vetra za jedra na njihovim brodovima.

Isto veruju i mlinari pa ga slave u vetrenjačama.

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