Crna Gora

UHAPŠEN POZNATI BIZNISMEN: Specijalci pretresaju njegovu kuću u Cetinju, ovo je razlog

V.N.

01. 09. 2026. u 16:28

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PO nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje danas je uhapsilo Vladislava Paja Jabučanina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.

УХАПШЕН ПОЗНАТИ БИЗНИСМЕН: Специјалци претресају његову кућу у Цетињу, ово је разлог

Foto: D. Milovanović

Službenici SPO pretresaju stambene objekte i druge prostore koje Jabučanin koristi na Cetinju.

Specijalno državno tužilaštvo će, nakon saslušanja uhapšenog kao osumnjičenog, obavestiti javnost o daljem toku postupka.

Jabučanin je vlasnik restorana "Konak" na Cetinju.

(Vijesti)

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