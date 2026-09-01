UHAPŠEN POZNATI BIZNISMEN: Specijalci pretresaju njegovu kuću u Cetinju, ovo je razlog
PO nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje danas je uhapsilo Vladislava Paja Jabučanina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca.
Službenici SPO pretresaju stambene objekte i druge prostore koje Jabučanin koristi na Cetinju.
Specijalno državno tužilaštvo će, nakon saslušanja uhapšenog kao osumnjičenog, obavestiti javnost o daljem toku postupka.
Jabučanin je vlasnik restorana "Konak" na Cetinju.
(Vijesti)
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