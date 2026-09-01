Crna Gora

PUCAO NA POLICIJU, PA PRESUDIO SEBI: Kraj potere za trostrukim ubicom u Crnoj Gori

V.N.

01. 09. 2026. u 07:20

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TROSTRUKI ubica, osumnjičen da je ubio tri muškarca u strelištu "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila prilikom hapšenja u šumi iznad Herceg Novog, saznaje Portal RTCG.

ПУЦАО НА ПОЛИЦИЈУ, ПА ПРЕСУДИО СЕБИ: Крај потере за троструким убицом у Црној Гори

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Kako prenose crnogorski mediji, prilikom hapšenja, otvorio je vatru na policiji. Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva proglasila dva Dana žalosti 1. i 2. septembar.

Uprava policije Crne Gore saopštila je da su oko 03.35 časova iza ponoći, službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti "Jug“ i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali i izolovali aktivnu pretnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Shabunina (30) državljanina Ruske Federacije.

"Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja", saopšteno je iz Uprave policije.

Direktor UP Lazar Šćepanmović zahvalio je svim pripadnicima Uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rešavanju ove krizne situacije.

"Istovremeno, porodicama stradalih upućujem izraze nadubljeg i iskrenog saučešća", naveo je Šćepanović.

Oglasio se i ministar Uprave policije Danilo Šaranović koji je kazao da je kriza u Herceg Novom okončana.

Policija dalje nastavlja istragu o okolnostima koje su dovele do ubistva.

(Kurir)

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