Crna Gora

MITROPOLIT JOANIKIJE O POČETKU NOVE ŠKOLSKE GODINE: Naša najsvetija dužnost je da čuvamo i negujemo srpski jezik i ćirilično pismo

В.Н.

01. 09. 2026. u 12:25

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POVODOM početka nove školske godine mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije uputio je poruku deci, roditeljima, vaspitačima, učiteljima i profesorima u kojoj se navodi da je naša dužnost da negujemo srpski jezik i ćirilicu.

МИТРОПОЛИТ ЈОАНИКИЈЕ О ПОЧЕТКУ НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ: Наша најсветија дужност је да чувамо и негујемо српски језик и ћирилично писмо

Foto: Printskrin/Jutjub/ Manastir Podmaine - PROPOVEDI

Kako je rekao, pred nama je još jedna školska i akademska godina, koja nas često podseća na nove obaveze, jurnjavu, gužvu na koju se treba opet i opet iznova navići.

- Ona nas obavezuje i da se adekvatno pripremimo i opremimo naše đake i studente novom odećom i obućom, knjigama, školskim priborom. Nikada ne treba da zanemarimo ni uzbuđenje i ushićenje ponovnog susreta dece sa svojim drugarima, nastavnicima i profesorima, sa neizvesnošću i strahovima od novog i nepoznatog. Pred vama, draga deco i dragi studenti, jeste novi izazov, šansa i prilika da se obogatite novim znanjima i stičete nova iskustva - poručio je mitropolit Joanikije. 

Kako je dodao "naš blaženopočivši mitropolit Amfilohije, kao jedan od najobrazovanijih ljudi našeg vremena, kao dugogodišnji uspešni profesor i doživotni vaspitač ljudskih duša, učio nas je da je za normalan rast i razvoj deteta važno kako savremeno pedagoško vaspitanje ugrađeno u sistem obrazovanja, tako i duhovno vaspitanje i obrazovanje.

Prema njegovim rečima, pravo vaspitanje je neraskidivo povezano sa pravim obrazovanjem.

- U reči 'obrazovanje' otkriva nam se večna istina da je čovek stvoren po obrazu Božjem, pa samim tim osnovni cilj obrazovanja je afirmisanje, negovanje i očuvanje tog obraza Božjeg u čoveku. Tako su za  vaspitanje i obrazovanje deteta od suštinskog značaja duhovna, etička i moralna načela. Svesni smo krize i problema sa kojima se susreće današnja civilizacija. Otuđenost, nedostatak ljubavi, duhovna i moralna raslabljenost, neprekidna jurnjava za sticanjem materijalnih dobara, enormno ubrzan razvoj tehnike i tehnologije samo su neki od izazova pred kojim stoji današnji čovek. Sve to najviše pogađa one najranjivije, najčistije i najosetljivijem među nama – decu i mlade. Zato svako vaspitanje i obrazovanje mora početi od nas samih. Ako mi odrasli budemo živeli u miru, ljubavi, istini, slobodi i odgovornosti, onda će se to prenositi i na decu.  Što je više dobrih roditelja, vaspitača, učitelja, profesora, sveštenika to će više biti i zdrave, pametne i dobre dece - nastavio je mitropolit. 

Usvajajući znanja i veštine iz mnogih oblasti, kako je naveo, učeći strane jezike, kulture i običaje brojnih naroda, mi širimo svoje horizonte učeći se da prihvatamo i poštujemo drugog i drugačijeg.

- Da bismo bili sposobni za to moramo na prvom mestu izučavati svoje. Pre svega naša najsvetija dužnost je da čuvamo i negujemo srpski jezik i ćirilično pismo. Bez njih teško da možemo razumeti svoju slavnu istoriju, kulturu, tradiciju i duhovnost. Sve što jesmo i što imamo nastalo je na njima. Odreknemo li se srpskog jezika i ćirilice odrekli smo se i svojih slavnih predaka, koji su ih vekovima negovali, čuvali i na njima stvarali najveličanstvenija dela - poručio je. 

On je deci poručio da su "naša budućnost i naša nada u bolje, lepše i blagoslovenije sutra".

- Sigurni smo da se među vama nalaze budući vrhunski naučnici, profesori, lekari, književnici, umetnici, sveštenici, zanatlije, vredni domaćini. Dužni smo da vam na tom putu odrastanja i sazrevanja pomognemo da u tome i uspete. Povodom nove školske godine sa trona i od ćivota Svetog Petra Cetinjskog šaljem molitve i očinski blagoslov svoj deci, roditeljima, vaspitačima, učiteljima i profesorima da Bog podari zdravlja, strpljenja, ljubavi i dobrog nastrojenja za čitanje, učenje i usavršavanje kako u znanju tako i vrlini i svakom dobrom delu - zaključio je mitropolit.

(RT Balkan)

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