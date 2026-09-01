ČITAV ARSENAL ORUŽJA: Pogledajte šta je pronađeno na mestu gde je likvidiran Šabunjin (FOTO)
SLUŽBENICI Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, obavili uviđaj na licu mesta u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gde je u noći između ponedeljka i utorka smrtno stradao osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), državljanin Ruske Federacije, saopšteno je iz Uprave policije.
Podsetimo Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog.
Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju.
(Vijesti)
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