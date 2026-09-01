Crna Gora

ČITAV ARSENAL ORUŽJA: Pogledajte šta je pronađeno na mestu gde je likvidiran Šabunjin (FOTO)

D.D.

01. 09. 2026. u 14:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SLUŽBENICI Odeljenja bezbednosti Herceg Novi su, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, obavili uviđaj na licu mesta u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gde je u noći između ponedeljka i utorka smrtno stradao osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), državljanin Ruske Federacije, saopšteno je iz Uprave policije.

ЧИТАВ АРСЕНАЛ ОРУЖЈА: Погледајте шта је пронађено на месту где је ликвидиран Шабуњин (ФОТО)

Foto: Uprava policije

Foto: Foto: Uprava policije

POGLEDAJ GALERIJU

Podsetimo Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog.

Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju.

(Vijesti)

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Italijani odgovorili Terziću! To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju

Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"