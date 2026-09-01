OGLASIO SE MUP CRNE GORE: Detalji noćne opsade kod Herceg Novog, trostruki ubica presudio sebi
SLUŽBENICI Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti „Jug“ i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, rano jutros, oko 3.35 časova iza ponoći, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali su i izolovali aktivnu pretnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Shabunina (30) državljanina Ruske Federacije, saopštio je crnogorski MUP.
Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja.
- Ovom prilikom zahvaljujem svim pripadnicima Uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rešavanju ove krizne situacije.
- Istovremeno, porodicama stradalih upućujem izraze najdubljeg i iskrenog saučešća, poručio je direktor Uprave policije CG u jutrošnjem saopštenju.
Službenici Uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja celokupne situacije.
(Kurir)
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