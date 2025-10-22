SPOMENIK MITROPOLITU AMFILOHIJU U KOLAŠINU: Priznanje doprinosu duhovnog i kulturnog života Crne Gore
Većinom glasova odbornika, Skupština opštine Kolašin danas je podržala odluku o podizanju spomen-obeležja, blaženopočivšem Mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju Radoviću.
Za je glasalo 18 odbornika, a dva su bila protiv.
Prema dostupnim informacijama sredstva su opredeljena budžetom za 2023. godinu.
Deo odbornika iz opozicije imao je primedbe na način pokretanja inicijative i na proceduru usvajanja, dok su predstavnici vladajuće većine istakli da se radi o "činu poštovanja prema ličnosti koja je obeležila jedno vreme".
Rasprava o ovoj tački dnevnog reda izazvala je veliku pažnju odbornika i tenzije između predlagača i opozicije, kao i polemiku između predsednika opštine Petka Bakića sa odbornicima DPS-a, Matijom Bulatovićem i Bojanom Zekovićem SD.
Prema obrazloženju predlagača, odluka ima za cilj da oda priznanje mitropolitu Amfilohiju za njegov doprinos duhovnom i kulturnom životu Crne Gore.
Deo opozicije je bio protiv načina na koji je inicijativa sprovedena i ukazano na proceduralne propuste.
(RTCG)
