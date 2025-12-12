Tip fudbal

OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"

В.М.

12. 12. 2025. u 11:18

IZDVOJILI smo vam nekoliko mečeva na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

ОБА ТИМА ДАЈУ ГОЛ: Ево данашњих предлога за игру ГГ

Foto: Profimedia

Petak

20.00 De Grafšap - Roda GG (1,35)

20.00 Mastriht - Jong Ajaks GG (1,45)
20.00 Viljem tve - Kambur GG (1,46)
21.00 Union Berlin - Lajpcig GG (1,73)

Ukupna kvota: 4,94

