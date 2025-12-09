MEDOJEVIĆ: Kad najkorumpiranije organizije EU i EK drže predavanje o korupciji

PREDSEDNIK Pokreta za promene Nebojša Medojević saopštio je da je licemerno da najkorumpiranije organizacije EU i EK nekom drže predavanja o korupciji.

V.K.

- Korupcija u crnogorskom društvu je deo našeg kolektivnog DNK i mentaliteta. Za to postoji dosta naučnih istraživanja i argumenata. Korupcija je u Crnoj Gori moralno i široko društveno prihvaćena kao obrazac ponašanja i ostvarivanje svojih ličnih interesa. Svaki ambasador Evropske komisije u Crnoj Gori je svoj mandat završio kao bogat čovek. Ne zbog plate nego zbog ugradnje - napisao je Medojević na platformi Iks.

Medojević je komentarisao 18. Nacionalnu antikorupcijsku konferenciju koju u Podgorici oragnizuje Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

- Korupcija je izbor, nije sudbina i nijedna država nije imuna na nju, poručio je šef Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johan Satler, uz upozorenje da Crna Gora neće moći da zatvori poglavlja 23 i 24 bez jasnih, merljivih rezultata u slučajevima korupcije.

Satler je rekao da Brisel ne želi da vidi samo istrage, već optužnice i pravosudne presude.