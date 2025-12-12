uživoPredsednik Vučić obilazi kompaniju Yumis (VIDEO)
PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obilazi kompaniju Yumis za proizvodnju prehrambenih prozvoda.
Fokus proizvodnje ove kompanije su supe, začini i kokice.
