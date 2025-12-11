"PROSEČNA PLATA U NIŠU BIĆE 1.000 EVRA": Vučić obišao završne radove logističko-industrijskog parka CTPark (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obišao je završne radove logističko-industrijskog parka CTPark.

- Sada će ovaj prostor ovde koji je prazan, biti dat na korišćenje nekoj kompaniji. To je bila velika nemačka kompanija, sada je prodata Kinezima i oni dolaze ovde. Sada će ovaj prostor biti dat kompaniji Bogi. Preko 6.000 ljudi radi u kompleksima koje je CTPark napravio. Ovde sada dolazi Bogi, novi poslovi, prihodi, profit za Niš. Svi plaćaju poreze, država od toga živi. Meni je drago da misle da je Srbija dobro mesto za investiranje - rekao je predsednik.

Kazao je da mu je svako mesto drago, ali kada investitori idu u Niš i Sombor, to mu je posebno važno.

Predsednik je izjavio da će u logističko-industrijskom parku CTParku u narednih pet godina raditi 800 ljudi. Ponovio je da očekuje da prosečna plata u Nišu do decembra sledeće godine bude 1.000 evra.

Vučić je ukazao da je CTPark izgradio više od 700.000 kvadrata u šest gradova u Srbiji i dodao da su za to investirali više od 360 miliona evra.

- Mi već sada vidimo povratak penzionera, sredovečnih ljudi i malim delom mladih ljudi. Da bi se mladi i sredovečni vraćali moraju da budu još veće mogućnosti za biznis, jače i snažnije izražene - naveo je.

"Večeras ću da prošetam Nišem"

Na pitanje da prokomentariše to što nakon njegove posete Nišu oni koji su govorili da ne sme da ode u Niš, govore da u Novi Sad svakako neće smeti, Vučić je kazao da će večeras malo i prošetati Nišem, da ne bude da je došao samo da obiđe fabrike.

- Dobro, ako to kažu. Večeras ću da šetam malo, da se ne sekiraju, da ne misle da sam dolazio samo fabrike da obiđem, moram da vidim koliko se toga uradilo u Nišu, da vidim kako ljudi žive - rekao je.

Na pitanje da li će gledati Zvezdu kazao je da će, ako bude mogao, gledati.

O NIS-u

- Kao što sam govorio ne pada nam na pamet da nešto otimamo. Ako je funkcinisanje nemoguće, mi ćemo da platimo. Srbija bez nafte i rafinerije neće da ostane - rekao je.

