DRŽAVA STALA IZA KOLEKTORA: U zaključcima Vlade o izgradnji postrojenja u Botunu, ni reči o najspornijem pitanju
VLADA Crne Gore jednoglasno je usvojila zaključke vezano za izgradnju i puštanje u pogon postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Međutim, u njima, kako je primetio lider i poslanik DNP Milan Knežević, nema stavke koja se tiče promena lokacije na kojoj će se graditi kolektor i spalionica.
Ministar ekologije Damjan Ćulafić pročitao je zaključke u kojima se navodi da se resorno ministarstvo zadužuje da u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine u kontinuitetu prati nivo emisije štetnih gasova koje potencijalno može da proizvede rad sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, dok se glavni grad Podgorica zadužuje da obustavi rad sistema i to bez odlaganja, ako se prilikom merenja emisije štetnih gasova pokaže da njihov nivo prevazilazi limite predviđene direktivom IED 2010/75/EU i dok se ne izvrši sanacija bazena crvenog mulja.
Zato će Ministarstvo ekologije u saradnji sa međunarodnim partnerima pokrenuti pitanje sanacije bazena. Podgorica se zadužuje da ne pusti u rad sistem dok se ne izvrši sanacija bazena crvenog mulja i izgradi kanalizaciona mreža, omogući priključak na sistem za oko 30 odsto domaćinstava Zete (obuhvat Gornje Zete), a da održavanje kanalizacione mreže obavlja "Vodovod Podgorica" do formiranja "Vodovod Zeta".
Postojeće postrojenje u glavnom gradu ostaje na raspolaganju najmanje dve godine nakon puštanja u pogon postrojenja u Botunu. Prednost prilikom zapošljavanja u novom postrojenju imaće meštani Botuna, odnosno Zete. Takođe, predsednik Upravnog odbora za postrojenje biće delegiran iz Zete i to od strane mesne zajednice Botun, dok bi vlasnička struktura nad postrojenjem pripadala Podgorici i Zeti.
- Ovo što smo dobili je kompilacija onoga što je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović predložio. Ovde su sve neke obaveze osim promene lokacije, što je ključni zahtev građana Botuna. Ja i predsednik Opštine Zeta Mihailo Asanović nismo adresa da dajemo odgovor na ponudu Vlade - rekao je Knežević i pozvao premijera Milojka Spajića da sada kada je dokument usvojen uputi apel i dopis građanima Botuna da se što pre sretnu "i da na osnovu ovoga što Vlada pokušava da predstavi kao epohalno rešenje, počnu pregovori u pravcu smirivanja tenzija i pronalaženja kompromisa".
Lažu da ću da se povučem
TVRDNjE pojedinih podgoričkih političara da je Knežević na sastanku sa šefom delegacije EU u Crnoj Gori Johanom Satlerom kazao "da će on dizati buku, a potom se povući", lider DNP je odbacio.
- Čista je laž da sam to kazao. Rekao sam da sve i ako se meštani Botuna saglase sa gradnjom kolektora, ja ću ostati protiv - naveo je Knežević.
Da se lokacija postrojenja ne može menjati kategoričan je gradonačelnik Podgorice Mujović.
- Da bi se to desilo trebalo bi sprovesti novi proces, istraživanje kontaminacije, geološke analize, izradu elaborata. To bi sve trajalo dve do tri godine - kazao je Mujović i naveo da postrojenje sa spalionicom u toku jednog sata emituje 4.160 kubnih metara izduvnih gasova, što je ekvivalent radu dva kamiona i ne predstavlja opasnost po živote građana, navodeći u tom pravcu podatak da TE Pljevlja emituje 900.000 za jedan sat.
Mandić isto misli
NA novinarsko pitanje kakav je stav predsednika Skupštine i lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, Knežević je odgovorio - isti.
- Mandić misli isto što i ja - da treba razgovarati sa građanima Botuna - naveo je Knežević.
Predsednik Opštine Zeta Asanović rekao je da skladištenje opasnog otpada, makar i privremeno, za zetsku opštinu ostaje neprihvatljivo.
Preporučujemo
"BEOGRAD JE GLAVNI GRAD CRNE GORE" Knežević upitao Azemovića: Šta meni dođe moj sin
11. 12. 2025. u 14:45
MEDOJEVIĆ: Kad najkorumpiranije organizije EU i EK drže predavanje o korupciji
09. 12. 2025. u 16:11
VELIKO UPOZORENjE VUČIĆA: Za godinu i po dana suočićemo se sa velikim ratom, niko više ne želi da sluša drugu stranu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, na forumu "GLOBSEC BELTALKS: Beogradski ekonomski razgovori", da više nema racionalnosti u međunarodnoj politici i da se uskoro sprema veliki sukob.
09. 12. 2025. u 20:57
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
KRAH - IBRAHIMOVIĆ OSTAJE BEZ NOVCA: Uložio milione u novi biznis - sve propalo
ZLATAN Ibrahimović je započeo biznis koji ne ide onako kako je planirano.
11. 12. 2025. u 11:24
Komentari (0)