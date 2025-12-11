DRŽAVA STALA IZA KOLEKTORA: U zaključcima Vlade o izgradnji postrojenja u Botunu, ni reči o najspornijem pitanju

VLADA Crne Gore jednoglasno je usvojila zaključke vezano za izgradnju i puštanje u pogon postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Međutim, u njima, kako je primetio lider i poslanik DNP Milan Knežević, nema stavke koja se tiče promena lokacije na kojoj će se graditi kolektor i spalionica.

V.K.

Ministar ekologije Damjan Ćulafić pročitao je zaključke u kojima se navodi da se resorno ministarstvo zadužuje da u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine u kontinuitetu prati nivo emisije štetnih gasova koje potencijalno može da proizvede rad sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, dok se glavni grad Podgorica zadužuje da obustavi rad sistema i to bez odlaganja, ako se prilikom merenja emisije štetnih gasova pokaže da njihov nivo prevazilazi limite predviđene direktivom IED 2010/75/EU i dok se ne izvrši sanacija bazena crvenog mulja.

Zato će Ministarstvo ekologije u saradnji sa međunarodnim partnerima pokrenuti pitanje sanacije bazena. Podgorica se zadužuje da ne pusti u rad sistem dok se ne izvrši sanacija bazena crvenog mulja i izgradi kanalizaciona mreža, omogući priključak na sistem za oko 30 odsto domaćinstava Zete (obuhvat Gornje Zete), a da održavanje kanalizacione mreže obavlja "Vodovod Podgorica" do formiranja "Vodovod Zeta".

Postojeće postrojenje u glavnom gradu ostaje na raspolaganju najmanje dve godine nakon puštanja u pogon postrojenja u Botunu. Prednost prilikom zapošljavanja u novom postrojenju imaće meštani Botuna, odnosno Zete. Takođe, predsednik Upravnog odbora za postrojenje biće delegiran iz Zete i to od strane mesne zajednice Botun, dok bi vlasnička struktura nad postrojenjem pripadala Podgorici i Zeti.

- Ovo što smo dobili je kompilacija onoga što je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović predložio. Ovde su sve neke obaveze osim promene lokacije, što je ključni zahtev građana Botuna. Ja i predsednik Opštine Zeta Mihailo Asanović nismo adresa da dajemo odgovor na ponudu Vlade - rekao je Knežević i pozvao premijera Milojka Spajića da sada kada je dokument usvojen uputi apel i dopis građanima Botuna da se što pre sretnu "i da na osnovu ovoga što Vlada pokušava da predstavi kao epohalno rešenje, počnu pregovori u pravcu smirivanja tenzija i pronalaženja kompromisa".

Lažu da ću da se povučem TVRDNjE pojedinih podgoričkih političara da je Knežević na sastanku sa šefom delegacije EU u Crnoj Gori Johanom Satlerom kazao "da će on dizati buku, a potom se povući", lider DNP je odbacio. - Čista je laž da sam to kazao. Rekao sam da sve i ako se meštani Botuna saglase sa gradnjom kolektora, ja ću ostati protiv - naveo je Knežević.

Da se lokacija postrojenja ne može menjati kategoričan je gradonačelnik Podgorice Mujović.

- Da bi se to desilo trebalo bi sprovesti novi proces, istraživanje kontaminacije, geološke analize, izradu elaborata. To bi sve trajalo dve do tri godine - kazao je Mujović i naveo da postrojenje sa spalionicom u toku jednog sata emituje 4.160 kubnih metara izduvnih gasova, što je ekvivalent radu dva kamiona i ne predstavlja opasnost po živote građana, navodeći u tom pravcu podatak da TE Pljevlja emituje 900.000 za jedan sat.

Mandić isto misli NA novinarsko pitanje kakav je stav predsednika Skupštine i lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, Knežević je odgovorio - isti. - Mandić misli isto što i ja - da treba razgovarati sa građanima Botuna - naveo je Knežević.

Predsednik Opštine Zeta Asanović rekao je da skladištenje opasnog otpada, makar i privremeno, za zetsku opštinu ostaje neprihvatljivo.