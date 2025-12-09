Crna Gora

BUDŽETOM ZA NAREDNU GODINU "POKRIVENA" DVA VAŽNA PROJEKTA U HERCEG NOVOM: Spremni milioni evra za Španjolu i školu

Vitka Vujnović

09. 12. 2025. u 05:00

SREDSTVA za dva projekta u Herceg Novom, drugu fazu revitalizacije tvrđave Španjola i adaptaciju Dečjeg odeljenja Instituta Igalo u školski objekat planirana su u kapitalnom budžetu Crne Gore za 2026. godinu. Dobra vest je i da lokalna uprava može kroz amandman da ovim doda i projekat izgradnje olimpijskog bazena.

БУЏЕТОМ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ ПОКРИВЕНА ДВА ВАЖНА ПРОЈЕКТА У ХЕРЦЕГ НОВОМ: Спремни милиони евра за Шпањолу и школу

Foto: RT HN

Predsednik Opštine Stevan Katić podseća da su za 2026. uvrštena u kapitalni budžet dva nova projekta: na predlog Ministarstva kulture druga faza revitalizacije tvrđave Španjola, a na predlog Ministarstva prosvete i rekonstrukcija Dečjeg odeljenja Instituta, odnosno izgradnja škole u Igalu, koju u ovoj mesnoj zajednici čekaju više od 50 godina. Za adaptaciju Dečjeg odeljenja predviđeno je 14,5 miliona evra, a za drugu fazu revitalizacije Španjole tri miliona.

Prema planiranoj dinamici, prva faza radova bi trebalo da bude okončana do aprila 2026. a ceo projekat do kraja 2027. Godine. Zbog kompleksnosti posla i arheoloških istraživanja moguće je pomeranje roka.

Katić ističe i da bi se među državnim projektima za narednu godinu mogao naći i olimpijski bazen, a glavni projekat za njegovu izgradnju je već završen.

Osim boljih uslova za rad najtrofejnijeg sportskog kluba u Crnoj Gori PVK "Jadran" i drugih klubova bazen će doprineti razvoju i afirmaciji sporta i sportskog turizma.

- Dogovoreno je da njegovu izgradnju zajednički finansiraju Opština i država. Optimista sam da će projekat ući u budžet za 2026. godinu i da će Herceg Novi konačno dobiti bazen kakav zaslužuje - naveo je Katić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TREBA NAM POSVETA, A NE OSVETA: Na cetinjskom novom groblju od 1944. godine počiva 28 nevinih žrtava bratoubilačkog rata
Crna Gora

0 6

TREBA NAM POSVETA, A NE OSVETA: Na cetinjskom novom groblju od 1944. godine počiva 28 nevinih žrtava bratoubilačkog rata

NA Cetinju još ima onih koji vidaju rane bratoubilaštva iz Drugog svetskog rata. O jednoj takvoj tragediji od 13. i 14. novembra 1944. godine i dalje se šapuće. Retko ko da progovori, a kamoli da osudi. Tih dana oslobodioci iz Desete partizanske crnogorske udarne brigade, pod komandom Nikole Banovića, ubili su bez suda i presude 28 uglednih ljudi ovog kraja. Razlog je što su bili njihovi ideološki protivnici.

02. 12. 2025. u 10:18

KONGRES ZA SPAS CRNOGORACA: Nacionalisti su u panici nakon objavljenih rezultata poslednjeg popisa stanovništva CG
Crna Gora

0 3

KONGRES ZA SPAS CRNOGORACA: Nacionalisti su u panici nakon objavljenih rezultata poslednjeg popisa stanovništva CG

CRNOGORSKI nacionalisti su u panici! Strah od "nestajanja" u matičnoj državi primorao ih je, kako kažu, da se ozbiljno tim problemom pozabave. Alarm je upaljen nakon objavljenih rezultata poslednjeg popisa stanovništva kada je registrovan svega 41,1 odsto (256.436), dok crnogorskim jezikom govori manje od tog broja - 34,5 odsto (215.299) i manje od govornika srpskog jezika - 43,1 odsto (269.307). Zato su rešili da se saberu, okrenu sebi.

01. 12. 2025. u 05:00V.K.

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su grobari iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)