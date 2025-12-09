BUDŽETOM ZA NAREDNU GODINU "POKRIVENA" DVA VAŽNA PROJEKTA U HERCEG NOVOM: Spremni milioni evra za Španjolu i školu
SREDSTVA za dva projekta u Herceg Novom, drugu fazu revitalizacije tvrđave Španjola i adaptaciju Dečjeg odeljenja Instituta Igalo u školski objekat planirana su u kapitalnom budžetu Crne Gore za 2026. godinu. Dobra vest je i da lokalna uprava može kroz amandman da ovim doda i projekat izgradnje olimpijskog bazena.
Predsednik Opštine Stevan Katić podseća da su za 2026. uvrštena u kapitalni budžet dva nova projekta: na predlog Ministarstva kulture druga faza revitalizacije tvrđave Španjola, a na predlog Ministarstva prosvete i rekonstrukcija Dečjeg odeljenja Instituta, odnosno izgradnja škole u Igalu, koju u ovoj mesnoj zajednici čekaju više od 50 godina. Za adaptaciju Dečjeg odeljenja predviđeno je 14,5 miliona evra, a za drugu fazu revitalizacije Španjole tri miliona.
Prema planiranoj dinamici, prva faza radova bi trebalo da bude okončana do aprila 2026. a ceo projekat do kraja 2027. Godine. Zbog kompleksnosti posla i arheoloških istraživanja moguće je pomeranje roka.
Katić ističe i da bi se među državnim projektima za narednu godinu mogao naći i olimpijski bazen, a glavni projekat za njegovu izgradnju je već završen.
Osim boljih uslova za rad najtrofejnijeg sportskog kluba u Crnoj Gori PVK "Jadran" i drugih klubova bazen će doprineti razvoju i afirmaciji sporta i sportskog turizma.
- Dogovoreno je da njegovu izgradnju zajednički finansiraju Opština i država. Optimista sam da će projekat ući u budžet za 2026. godinu i da će Herceg Novi konačno dobiti bazen kakav zaslužuje - naveo je Katić.
