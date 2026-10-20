DEO BEOGRADA SUTRA BEZ VODE VIŠE OD 9 SATI: Objavljeno kada i gde će doći do prekida vodosnabdevanja

DEO potrošača opštine Voždovac ostaće bez vode sutra od 8.30 do 18 sati, saopšteno je danas iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Foto: Printskrin RTS

Bez vode će biti potrošači u Rucovićevoj ulici, kao i u delu Kumodraške ulice, od Ribničke do broja 25.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Sve dodatne informacije potrošači mogu da dobiju u Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011.

Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Tanjug)