POMOĆ CRVENOG KRSTA : Pančevci dobijaju dodatne pakete hrane
CRVENI krst Pančevo obezbedio je dodatne pakete namirnica za 1.000 korisnika Narodne kuhinje, koji su podeljeni uz redovne kuvane obroke na punktovima za distribuciju hrane.
Namirnice su prikupljene zahvaljujući donacijama građana, a akcija je organizovana povodom Meseca solidarnosti.
Pored hrane, prikupljene su i odeća i obuća namenjene deci iz socijalno ugroženih porodica, a pomoć će ovog puta dobiti učenici Osnovne škole "Borisav Braca Petrov".
Iz Crvenog krsta upozoravaju da su siromaštvom posebno pogođeni deca, stariji na selu, nezaposleni, samohrani roditelji i osobe sa invaliditetom, te pozivaju građane da prijave slučajeve onih kojima je potrebna pomoć.
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