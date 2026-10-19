Beograd

POMOĆ CRVENOG KRSTA : Pančevci dobijaju dodatne pakete hrane

Maša Jakovljević

19. 10. 2026. u 11:37

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CRVENI krst Pančevo obezbedio je dodatne pakete namirnica za 1.000 korisnika Narodne kuhinje, koji su podeljeni uz redovne kuvane obroke na punktovima za distribuciju hrane.

ПОМОЋ ЦРВЕНОГ КРСТА : Панчевци добијају додатне пакете хране

D. Novković

Namirnice su prikupljene zahvaljujući donacijama građana, a akcija je organizovana povodom Meseca solidarnosti.

Pored hrane, prikupljene su i odeća i obuća namenjene deci iz socijalno ugroženih porodica, a pomoć će ovog puta dobiti učenici Osnovne škole "Borisav Braca Petrov".

Iz Crvenog krsta upozoravaju da su siromaštvom posebno pogođeni deca, stariji na selu, nezaposleni, samohrani roditelji i osobe sa invaliditetom, te pozivaju građane da prijave slučajeve onih kojima je potrebna pomoć. 

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