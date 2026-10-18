PRIPREMITE SE NA VREME: Delovi Zemuna sutra bez vode, evo u kojim ulicama
ZBOG stavljanja u funkciju novog cevovoda u opštini Zemun, u ponedeljak, 19. oktobra, od 9 do 18 sati bez vode će ostati potrošači parne strane Ulice cara Dušana (od Branka Pešića do Dunavske), kao i Slavonske ulice (od Cara Dušana do Pregrevice).
Kako danas saopštavaju iz "Vodovoda", za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011.
Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
(Tanjug)
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