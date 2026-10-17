NAPUNITE FLAŠE NA VREME! Veliki delovi Novog Beograda ostaju bez vode tokom noći, evo kada i gde zavrću slavine!
GRAĐANE narednih dana očekuju radovi koji mogu poremetiti svakodnevne navike, a nadležni su uputili važno upozorenje.
Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Novi Beograd od ponedeljka, 19. oktobra, do subote, 24. oktobra.
Kako se navodi u saopštenju, povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u vremenu od 22.00 do 6.00 sati osetiće sledeći potrošači: 19/20. oktobra u blokovima 7, 7a, 8, 8a, 20/21. oktobra u blokovima 9a, 11b, 11v, 2, 21/22. oktobra u blokovima 70 i 70a, 22/23. oktobra u naselju Bežanijska kosa i mesnim zajednicama 1 i 2, 23/24. oktobra u bloku 67, kao i na potezu Staro sajmište – Brodogradilište.
U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode.
Iz Vodovoda su zamolili potrošače da prethodno pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Ekipe Beogradskog vodovoda će se truditi da radove obave u što kraćem roku.
- Zahvaljujemo građanima na strpljenju i razumevanju. Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta - dodaje se u saopštenju.
(24 sedam)
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